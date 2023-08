„100 Jahre - und kein bisschen weise“

Carolina Doubek feierte ihren 100. Geburtstag im Haus der Barmherzigkeit im Horner Stephansheim. Im Rahmen der monatlichen Geburtstagsfeier konnte die gebürtige Thunauerin und zuletzt in Röschitz wohnende Bewohnerin dieses schöne Geburtstagsfest feiern.

Bezirkshauptmann Stefan Grusch, Gemeinderätin Jutta Rabl, Sohn Richard Winter und dessen Lebensgefährtin Haide Hauser sowie Pflegedienstleiterin Marion Wirth gratulierten der gebürtigen Thunauerin Carolina Doubek zum 100. Geburtstag. Foto: Rupert Kornell

Ihren Humor hat sich Carolina Doubek trotz schwerer Schicksalsschläge auch im hohen Alter bewahrt: „100 Jahre“, sagte sie nachdenklich. Dann schmunzelte sie und fügte hinzu: „Und kein bisschen weise!“ Nun ja, so ganz stimmt das natürlich nicht. So antwortet sie sehr gelassen und weise auf die Frage, was sie sich zu ihrem ganz besonderen Geburtstag wünscht: „Ich lass alles auf mich zukommen.“

Die Jubilarin hat drei Söhne, vier Enkel und sieben Urenkel. Bis zu ihren Pensionierung wir Carolina Doubek im Lindenhof Eggenburg (Stadtgemeinde Wien) beschäftigt. Seit 2019 lebt die Jubilarin im Stephansheim, wo sie sich wohl fühlt.

Auch Bezirkshauptmann Stefan Grusch für den Bezirk und das Land NÖ sowie Jutta Rabl seitens der Stadtgemeinde Horn und Pflegedienstleiterin Marion Wirth beglückwünschten Carolina Doubek , wobei sich Grusch mit einer Ehrengabe des Landes bei der Jubilarin einstellte und auf ihr von vielen Schicksalsschlägen gezeichnete Leben einging.