Horner Schüler lernten Lkw kennen

In Horn waren neben Experten der Wirtschaftskammer Rainer Mann von der Firma RMS Transporte aus Niederfallabrunn zu Gast. In je einem Workshop erarbeiteten die Kinder der drei 3. Klassen gemeinsam mit Mann und Workshop-Leiterin Elke Winkler alles Wissenswerte zum Thema Lkw – besonderer Schwerpunkt dabei war die Sicherheit im Straßenverkehr. Zu diesem Thema unterstützte auch die Polizei Horn durch Inspektor Manfred Hofbauer.

Der Anhalteweg des Lkw, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das „Ausscheren“ in Kurven werden dabei anschaulich direkt am Objekt demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, „Verkehrshütchen“ und durch die Überprüfung der Sichtverhältnisse aus dem Führerhaus durch die Kinder selbst. Selbst am Steuer eines Lkw zu sitzen ist für die Kinder üblicherweise das Highlight der Veranstaltung, auch wenn es eigentlich mit einem Lernauftrag verbunden ist.

Zum Abschluss überreichten Workshop-Leiterin Elke Winkler den Klassen die Urkunde, die die Schule als „besonders um die Verkehrssicherheit der SchülerInnen bemühte Einrichtung“ auszeichnet.

