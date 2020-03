Kreuzweg in der Pfarrkirche Horn im Zeichen von Corona .

Eine gut besuchte Kreuzwegandacht, die einzige, die aufgrund der Veranstaltungsverbote heuer in Horn durchgeführt werden konnte, gestalteten Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) und Christlicher Arbeiterverein (CAV) am 12. März in der Horner Pfarrkirche.