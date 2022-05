Feuerwehr Gars feiert 150-jährigen Bestand

Werbung

„Zur Gründung der Feuerwehr Gars als der ersten Feuerwehr im Bezirk Horn kam es am 4. April 1872 unter der Führung von Hauptmann Johann Sengstschmid“, weiß Feuerwehr-Historiker Anton Mück, der die wichtigsten Daten für die NÖN zusammengefasst hat. „Das erste Feuerlöschgeräte-Magazin befand sich am Hauptplatz neben dem Gasthaus ,Zum Weißen Rößl‘, dem heutigen la pura-Resort.“ Am Wochenende vom 3. bis 5. Juni (Pfingsten) wird daher das 150- Jahr-Jubiläum groß gefeiert (siehe Info-Box nächste Seite).

Schon lange vor der Gründung, nämlich 1786, hatte der Magistrat des Marktes Gars die erste Handdruck-Kastenspritze mit Wenderohr angeschafft. Sie ist heute das Glanzstück des Feuerwehrmuseums Gars. Die Feuerwehrfahne weihte man 1897 unter Fahnenpatin Rosa Kiennast zum 25-jährigen Jubiläumsfest der Feuerwehr. 2002 wurde diese in den Fachwerkstätten des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien als Hochwasserhilfe für Gars restauriert. Und sogar eine eigene Feuerwehrmusikkapelle wurde 1929 gegründet.

1909 wurde das „Spritzenhaus“ in der Apoigerstraße (jetzt Rot-Kreuz-Station) erbaut und stand bis 1976 in Verwendung. Da wurde nämlich das neue Feuerwehrhaus in der Schillerstraße, das als Mehrzweckhaus mit dem Schützenverein und einer Dienstwohnung errichtet wurde, in Betrieb genommen. Die Planungen für die neueste Unterkunft sind bereits voll angelaufen.

Zahlreich sind die verschiedenen Arten von Fahrzeugen, die im Verlauf der Jahre angeschafft wurden, wie Mück zu berichten weiß. Die erste Dampfmaschinspritze im Bezirk Horn wurde 1907 angeschafft, 1911 eilte man mit dieser sogar bis zu einem Großbrand nach Langenlois und konnte dort neben den Kremsern, die als einzige eine solche hatten, wesentlich zur Lokalisierung der Katastrophe beitragen. So bedeutete etwa die Motorspritze Type Fiat Af/stabil, welche im Jahr 1924 aus dem Erlös einer Effektenlotterie finanziert wurde, für die Feuerwehr Gars den Einstieg in die Motorisierung.

Bei Fahrzeugen immer auf dem neuesten Stand

Ein gemeindeeigener Tank- und Wassersprengwagen wird von 1931 bis 1942 auch für die Brandbekämpfung eingesetzt. 1968 wird ein Tanklöschwagen mit 2400 Liter Wasser und Hochdruck der Type Mercedes 1113 mit Unterstützung aus den persönlichen Bezügen des damaligen Bürgermeisters Julius Kiennast angeschafft.

Der Fuhrpark wurde immer wieder modernisiert und erweitert, zuletzt mit einem HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug 3) im Jahr 2016, heuer mit einem

Mannschaftstransporter, einem Bundesheerfahrzeug, das in Eigenregie umgebaut wurde.

Bei Großeinsätzen stets an vorderster Front dabei

Zahlreich sind auch die Einsätze bei Großereignissen, bei denen die Feuerwehr Gars zur Stelle war. Dazu zählen unter anderem der Hilfseinsatz beim großen Donau-Hochwasser 1954 in Krems-Lerchenfeld, der sechs Tage dauerte, oder der Brand der Sparholz-Mühle in Rosenburg 1957. Das Großfeuer in der Schönbichler-Mühle in Gars 1975 stellte den größten Mühlenbrand im gesamten Kamptal dar. 1991 wurde beim Großbrand der Firma Lutz in Horn unterstützt, auch beim Hochwassereinsatz in Krems wurde assistiert. Das Jahrtausendhochwasser am Kamp im August 2002 erschütterte das gesamte Land und hielt auch die Feuerwehr Gars wochenlang im Einsatz. In den letzten 15 Jahren sind Großbrände in den früheren Buhl-Hallen (2008), der Fleischerei Kocourek (2013) und im Pellets-Werk (2019) erwähnenswert.

Ihr Organisationstalent stellten die Garser auch bei den Landeswasserleistungsbewerben in Gars 1988, die ersten Bewerbe abseits der Donau, unter Beweis. Und weil diese Veranstaltung von allen positiv aufgenommen wurde, gab es 2001 mit den Feuerwehren Kamegg und Nonndorf wieder diesen Landesbewerb am Kamp.

Kommandant kann auf fast 100 Mitglieder zählen

In diesem Jahr wurde auch Thomas Nichtawitz neu zum Kommandanten gewählt. Er ist erst der Vierte in dieser Funktion nach dem 2. Weltkrieg nach Josef Galbruner, Albert Groiß und Franz Schiegl. Er kann auf insgesamt 98 Mitglieder, neun davon weiblich, bauen, wozu auch die Jugendfeuerwehr zählt. „Ich bin sehr stolz auf meine Leute“, so Nichtawitz, „wir decken mit unseren Spezialisten das ganze Spektrum der Feuerwehrarbeit ab.“ Besondere Erwähnung verdienen dabei die Schadstoffgruppe, die Dekontaminationseinheit und der Katastrophenhilfsdienst, der auf Einsätze in ganz Österreich, aber auch im Ausland, verweisen kann. Mit insgesamt neun Fahrzeugen ist für die Sicherheit der Bevölkerung gesorgt. „Wir arbeiten freiwillig und doch professionell“, ist sich Nichtawitz sicher.

Diese freiwillige und professionelle Arbeit weiß auch Bürgermeister Martin Falk zu schätzen: „Bei 150 Jahren Feuerwehr Gars kann man zu Recht sagen, dass eine der ersten Bürgerinitiativen im Ort zu einem imposanten Ergebnis geführt und noch immer Bestand hat. Zu diesem Jubiläum ist herzlich zu gratulieren. Ich bin überzeugt, dass diese Tradition fortgesetzt wird und auch noch die nächsten eineinhalb Jahrhunderte Bestand haben wird.“

