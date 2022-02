AMS Horn: Die Besten im Land

Platzhalter für Facebook-Box

Als er vor zwei Wochen den Horner Arbeitsmarkt im Jahr 2021 für die NÖN analysierte, strich AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp die gute Arbeit seiner Mitarbeiter hervor. Jetzt hat er es schwarz auf weiß: Die Horner AMS-Geschäftsstelle war im abgelaufenen Jahr sogar österreichweit die erfolgreichste der 98 Geschäftsstellen. Das zeigt die Auswertung der AMS-internen Benchmark-Analyse.

Jährlich wird für die AMS-Geschäftsstellen eine Zielvorgabe in vielfältigen Kategorien erstellt. Die Horner Geschäftsstelle hat mit 112,8 Prozent diese Zielvorgaben klar übertroffen und österreichweit den besten Wert erreicht. In diese Bewertung fließen Kriterien wie Arbeitsaufnahmen, Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit, die Zahl der Personen, die über das AMS den Lehrabschluss schaffen, aber auch wie der Stellenmarkt im Bezirk über das AMS abgebildet wird und wie viele offene Stellen mit geeigneten Kandidaten besetzt werden können, ein. Auch Frauenförderungs- und Gleichstellungsindikatoren, interne Weiterbildung fließen ebenso wie die Zufriedenheit der Kunden – Arbeitssuchenden wie Unternehmen – mit der Betreuung durch die Geschäftsstelle, das Tempo bei der Antragsbearbeitung oder die Intensität der Nutzung neuer Medien wie dem e-Service und dem e-AMS-Konto in das Ranking ein.

Ganz genau auf die Finger geschaut wird den Geschäftsstellen auch, ob sie das zur Verfügung gestellte Geld effizient einsetzen, sagt Schopp. Etwa, ob Personen nach Kursen, die vom AMS finanziert wurden, auch in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können. Zudem werden über den „Trust-Index“ die Führungskräfte von den Mitarbeitern bewertet und analysiert, wie viele Frauen Führungspositionen bekleiden.

Personalaufstockung als Standort-Absicherung

„Ich sehe die Auszeichnung als Bestätigung für unser stetiges Tun. Es zeigt, dass wir an den richtigen Stellen zupacken“, sagt Schopp. Auch wenn seine Mitarbeiter laufend „kleine“ Erfolge wie Emails mit Worten des Danks nach erfolgreichen Vermittlungen verzeichnen, spiegle die Auszeichnung das Gesamtgeschehen in der Geschäftsstelle wider.

In der Horner Geschäftsstelle werden die Zielvorgaben jeweils in Monatspläne eingearbeitet und über das Jahr verteilt bestimmte Schwerpunkte zur Erreichung gesetzt. Das durchaus komplizierte System erleichtere es seinen Mitarbeitern aber, ihre Arbeit zu organisieren. „Außerdem sehen wir so rasch, in welchen Bereichen wir Handlungsbedarf haben – auch wegen der Personalauslastung“, sagt Schopp. Zum Personal gibt es eine weitere erfreuliche Nachricht: Mittlerweile wurde durch einen weiteren Mitarbeiter die Zahl der Stellen am AMS Horn auf 13 erhöht. Denn von Horn aus werden künftig im Bereich des Arbeitslosen-Versicherungsbereiches auch Aufgaben für andere Geschäftsstellen übernommen – für die Horner Geschäftsstelle auch eine Standortabsicherung.

