In Horn gibt es ab sofort ein neues Bestattungs-Institut. Bestatterin Christina Edelmann eröffnete in der Vorwoche ihre neue Filiale, sie betreibt bereits ein Bestattungsinstitut in Wien. Im Herbst will sie auch in Gmünd einen weiteren Standort aufmachen.

Bei der Eröffnung in Horn zeigten sich nicht nur Bürgermeister Jürgen Maier und Stadtpfarrer Albert Groiß, sondern auch Vertreter der heimischen Wirtschaft erfreut über die Ausweitung des Serviceangebots für die Bevölkerung vor Ort. Edelmann selbst sagte, dass es ihr als Dienstleister wichtig sei, mit ihren Kunden Gespräche in Ruhe führen zu können, um eine kommende Bestattung bestmöglich vorzubereiten.

Von der Organisation der Beerdigung, über die Hilfestellung bei behördlichen Belangen, bis zur Beratung für die individuell passende Bestattungsvorsorge will Edelmann „Kompetenz in allen Bestattungsfragen“ als ihre Firmenphilosophie in Horn anbieten. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen es, Produkte, Dienstleistungen und Informationen optimal zu präsentieren. Auch einen eigenen „Sargschauraum“ gibt es in Horn.

„Es freut mich, dass wir den Bewohnern unseres Bezirks nun eine weitere Beratungsstelle in dieser schwierigen Situation anbieten können“, betonte Bürgermeister Jürgen Maier. Die Bestattung Edelmann sei ein verlässlicher und kompetenter Partner, der es verstehe, Hinterbliebenen in schweren Zeiten „Arbeit“ abzunehmen. Stadtpfarrer Pater Albert Groiß segnete die Räumlichkeiten.