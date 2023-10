Eggenburg: Die Herzen schlugen für Chris Steger

„Oans, zwoa, drei, Schweinskarree!“, und dann betritt Chris Steger mit seiner Band die Bühne im Lindenhofsaal. Vor jedem Auftritt stellen sich die Musiker im Kreis auf, geben die Fäuste in der Mitte zusammen und rufen ihren Motivationsspruch.

Der Saal war voll, das Publikum wurde von den zwei Vorbands Julian Grabmayer und Flo Gruber angeheizt und dann betrat der Salzburger unter tobendem Applaus die Bühne. Zum Besten gab er Lieder aus seinem bisherigen Album „Zefix“, aber auch aus seinem neuem Album „Koa Garantie“, das erst vor wenigen Tagen gelauncht wurde. „Leicht kennt mas hom“, „Zefix“, „Die Schneste“, „Wias Sei Soi“ und mit noch viel mehr Liedern sorgte der 19-Jährige für beste Stimmung.

Für das Publikum immer das Beste geben

Vor dem Konzert durften sich einige Gäste über ein Meet&Greet mit Chris Steger freuen. Es wurden fleißig Fotos gemacht, Autogrammkarten geschrieben und Fragen beantwortet. Dabei wurde die Frage aller Fragen gestellt: „Warum kommst du nach Eggenburg?“ Dazu meinte der Vollblutmusiker: „Wenn ich gefragt werde, dann komme ich.“ Dieses Konzert fädelte Michael Baringer ein: „Ich bin seit drei Jahren mit Chris in Kontakt und unser letztes gemeinsames Projekt musste leider abgesagt werden. Dann bin ich auf den Lindenhofsaal und sein traumhaftes Ambiente gestoßen. Daher ist es der Lindenhofsaal und nicht die Stadthalle geworden.“

Das Ziel von Chris Steger ist es, einmal vor 10.000 Leuten zu spielen. Am besten Weg dorthin ist er bereits, denn 2021 wurde er als jüngster Preisträger mit dem Amadeus Award in der Kategorie "Song of the year" für „Zefix“ ausgezeichnet. „Ich freue mich immer, wenn ich eines meiner Lieder im Radio höre, aber ich wechsle dann auf einen anderen Sender“, erzählt der Salzburger. Auf die Frage, warum er den Radiosender wechselt, kam die Antwort: „Weil meine Mama mitsingt. Selbst singe ich nicht mit.“

Vor jedem Auftritt ist er trotz der reichlichen Erfahrung immer etwas nervös. „Eine gewisse Nervosität gehört dazu, denn ich möchte für jedes Publikum, egal ob vor 200 oder 1.000 Leuten, mein Bestes geben“, sagt Chris Steger. „Natürlich passieren mir auch Fehler auf der Bühne, aber ‚Jo mei‘ das passiert halt, aber das macht es doch nur menschlicher.“