Theaterspaß in Pölla: Die lieben Feiertage

Die Landjugend Pölla hatte zu ihren jährlichen Theaterabenden geladen und sorgte mit der Komödie, die die Weihnachtsfeiertage zum Thema hat, für Kurzweil. Das Publikum war begeistert, es gab zwischendurch Szenenapplaus.

Auch wenn die Weihnachtsfeiertage erst vorbei sind, kann man sicher sein, Weihnachten kommt wieder. Was das für „Feiertagsfortgeschrittene“ bedeutete, ist auf jeden Fall eine Angelegenheit, die die Lachmuskulatur extrem beanspruchte. Im Mittelpunkt der Komödie in drei Akten steht die Gemeinderatswahl, für die Hauptdarsteller Hans-Peter Holzinger (Gerald Mayerhofer) gerne kandidieren möchte. Seine Frau spielt Angelika Offenberger. Die Wahlwerbung stellt sich jedoch schnell als schwieriges Unterfangen heraus, denn nicht nur die buckelige Verwandtschaft steht plötzlich vor der Tür, sondern auch die „Geister der Vergangenheit“ holen den Kommunalpolitiker in Lauerstellung ein. Es kommt zu vielen lustigen und kuriosen Szenen, denn Holzinger wartet mit einigen kreativen und zugleich kuriosen Ideen auf, um vor der Wahl die benötigten Stimmen zu sammeln.

Guter Mix aus Jung und „Alt“ macht Truppe aus

Unter der Riege von Landjugendleiterin Barbara Gallauner und Leiter Lukas Nußbaum wurde viele Wochen geprobt, um den Gästen humorvolle und kurzweilige Abende zu bescheren. Souffleurinnen waren Sabine Pfeisinger und Nina Ranftl. Weitere Mitwirkende waren Bernhard Pfeisinger, Matthias Hollerer, Daniel Kletzl, Martin Endl, Patrick Falk, Barbara Gallauner, Anna Metz, Tina Warnung und Alina Winkler. Die Motivation der „Hobby“- Schauspieler war beeindruckend. Dem Publikum gefiel das zweistündige Tohuwabohu.

Die Gruppe weist eine gesunde Mischung aus „Alt“ und Jung auf, Akteure mit langjähriger Auftrittserfahrung und solche, die erst wenige Male mitwirkten. Deshalb kam man mit Zuversicht auf die Fortsetzung der Theatertradition der Landjugend Pölla blicken.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.