Oper Burg Gars: „Bianca Erlinger ist optimale Lösung!“

Eine Veränderung gibt es an der Spitze der Oper Burg Gars GmbH: Die 27-jährige Kameggerin Bianca Erlinger übernimmt die Geschäftsführung von Johannes Wildner, der seit eineinhalb Jahren interimistisch nicht nur die künstlerische Leitung inne hatte, sondern auch für die wirtschaftlichen Belange verantwortlich zeichnete. Erlinger fungierte schon jetzt erfolgreich als Assistentin Wildners.

Mit dieser Weichenstellung sind laut Bürgermeister Martin Falk Überschneidungen ausgeschaltet: „Der Intendant hat das Künstlerische im Auge zu behalten, der Geschäftsführer bzw. in unserem Fall die Geschäftsführerin das Wirtschaftliche.“ Es sei an der Zeit gewesen, beide Funktionen zu trennen. Man habe nicht lange suchen müssen, meint Falk, Erlinger habe das volle Vertrauen des Gemeinderates. Die Gemeinde ist im Besitz von 100 % der Burg Gars Gmbh mit Geschäftsführer Martin Falk und ist für das Gebäude verantwortlich, die für die Bespielung zuständige Oper Burg Gars GmbH ist wiederum deren hundertprozentige Tochter.

Aus der „großen, weiten Welt“ zurück nach Gars

„Ich habe auf Aufforderung des Gemeinderates die Funktion des Geschäftsführers übernommen, das war von Anfang an auf 18 Monate mit Zustimmung des Landes limitiert“, ergänzt Johannes Wildner und äußert sich nur lobend über Erlinger: „Von ihrer Ausbildung und ihrem Naturell war sie eine tolle Assistentin und geniale Zahlenakrobatin. Ohne ihre Arbeit hätte ich keinen Fuß auf die Erde gebracht. Daher wird auch die künftige Zusammenarbeit eine ausgezeichnete sein, weil wir beide aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, nämlich dem der unbedingten Transparenz, der Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler. Ich finde es im Sinn von Gars als die optimale Lösung.“

Einstieg nicht nur in Garser Opernwelt als Ordnerin …

Dass Gars für die 27-jährige Kameggerin ursprünglich nicht unbedingt die naheliegende Lösung gewesen ist, gibt sie unumwunden zu: „Ich wollte in die große, weite Welt und viel Erfahrung sammeln, aber nach einigen Jahren bin ich, trotzdem es mir überall gut gefallen hat, doch wieder zurückgekehrt. Ich wollte einfach näher bei der Familie und bei den Freunden sein.“

Ihr Weg führte vom Bundesgymnasium Horn zum Studium „Kulturwissenschaften“ mit dem Kernfach Geschichte und der Spezialisierung auf Management und Kultur an der Johannes Kepler-Universität Linz, das sie mit dem Bachelor abschloss („Und jetzt mache ich auch noch den Master!“). Warum die Spezialisierung? „Ich wollte einfach Einblicke auf die Welt der Bühne bekommen und was dahinter steckt.“

Noch als Gymnasiastin war sie im Ordnerdienst auf der Burg tätig und blieb es Jahre, nach einem einjährigen Au-pair Aufenthalt in Washington DC machte sie dort ein Auslandspraktikum am Österreichischen Kulturforum, war eineinhalb Jahre an der Kepler-Uni in das Projekt „Einen Tag studieren“ eingebunden, danach gab es Volontariate in Linz und Wien – und drei Monate in Ghana. 2018 wurde sie Assistentin der Geschäftsführung in Gars, zuständig für Finanzen, Verkauf und Managementaufgaben.

„Stecken schon voll in den Planungen für ,Aida‘ 2023“

Diese Aufgaben wird sie jetzt hauptverantwortlich als Vollzeitjob weiter betreiben. Über mögliche Pläne der Oper Burg Gars GmbH hält sie sich noch bedeckt: „Zuerst einmal bin ich froh über die erfolgreiche ,Carmen‘-Produktion. Mit der Planung von ,Aida‘ im nächsten Jahr haben wir schon begonnen. Dass Remigius Rabiega und sein Bestmanagement-Team für 2023 bereits elf Termine – über die Künstler hüllt er sich noch in Schweigen – gebucht haben, ist ein Zeichen, dass die Burg als Veranstaltungsort gefragt ist.“ Was sie fix forcieren möchte: die Burg für Hochzeiten, Firmen- oder Geburtstagsfeiern bekannter zu machen.

