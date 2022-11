Johanna Mikl-Leitner: „Nähe entscheidend für politische Arbeit“

Entscheidend für gute politische Arbeit sei Nähe. Genau aus diesem Grund sei es wichtig, so oft wie möglich direkt vor Ort bei den Menschen zu sein, um in persönlichen Gesprächen Anliegen, Wünsche und Sorgen aufzunehmen – das sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei ihrem Besuch in der Bezirkshauptstadt Horn im Rahmen der Regionswochen der NÖ Volkspartei. Unter anderen stattete sie dabei der Bäckerei Riederich einen Besuch ab.

Es sei ihr Anspruch, in herausfordernden Zeiten rasch zu handeln und dort zu helfen, wo die Belastung am größten und damit die Entlastung am dringendsten ist: Beim Strom, beim Heizen, beim Schulstart, beim Pendeln und beim Wohnen. Mit den Unterstützungen seitens des Landes wolle man einen Beitrag leisten, um die Niederösterreicher gut durch die Krise zu führen.

Bei ihrem Besuch gab Mikl-Leitner auch einen Überblick über die bisherigen Unterstützungen in Bezirk Horn. Auf den Strompreisrabatt entfallen 3,8 Millionen Euro, auf die Wohnbeihilfe 300.000 Euro, auf das Schulstartgeld 350.000 Euro, auf den Heizkostenzuschuss 170.000 Euro und auf die Pendlerhilfe rund 40.000 Euro.

13,5 Mio. Euro zusätzlich für Kinderbetreuung

Darüber hinaus sei die Kinder-Betreuungsoffensive ein weiterer wichtiger Baustein zur Entlastung der Menschen. Sie umfasst kostenlose Vormittagsbetreuungsangebote für alle Kinder unter 6 Jahren, Kindergärten für Kinder ab zwei Jahren, flächendeckendes Nachmittagsbetreuungs-Angebot, kleinere Gruppengrößen und weniger gesetzliche Schließtage. Damit solle Niederösterreich zu „Kinderösterreich“ und „Familienösterreich“ gemacht werden, so die Landeshauptfrau. Zur Umsetzung dieser Offensive nimmt das Land gemeinsam mit den Gemeinden im Bezirk in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 13,5 Millionen Euro in die Hand, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Dabei habe man im Bezirk Horn dank der guten Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern im Bezirk, in den Gemeinden und dem Land ohnehin schon viel weiter gebracht.

Linsbauer: Investitionen führen zu Zuzug

Als Beispiele für diese gute Zusammenarbeit strich Bezirksparteiobmann Ludwig Schleritzko die Attraktivierung der Landesberufschule Eggenburg mit einem Investitionsvolumen von 13,7 Mio. Euro, den Ausbau der Kanal-Infrastruktur in Rö-schitz für 4 Mio. Euro und die Ertüchtigung der Franz-Josefs-Bahn inklusive Modernisierung und Umbau des Bahnhofs Horn hervor. Ergänzend wies er auf die neue Mehrzweckhalle für die Sportmittelschule Gars und die engagierten Organisationen und Vereine der Gemeinden hin.

Aus Sicht seiner Bürgermeisterkollegen machen sich die Investitionen in die Lebensqualität vor Ort in erkennbar höherem Zuspruch und Zuzug in die Gemeinden bemerkbar, sagte Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer. Von der attraktiven Kinderbetreuung bis hin zum massiven Ausbau von Breitband und Glasfaser.

