Partnerschaft wieder erneuert

Vor 60 Jahren, so erzählt man sich, sei dem Rauchfangkehrermeister Anton Höltl, dem damaligen Bürgermeister von Gars am Kamp, bei einer Fahrt nach München das Ortsschild „Gars am Inn“ aufgefallen. Er soll daraufhin seine Route geändert und in den Ort zum Gemeindeamt gefahren sein und habe sich als „der richtige Bürgermeister von Gars“ vorgestellt. Die Bayern hatten Humor und besiegelten eine Partnerschaft, die bis zum heutigen Tag andauert und erst kürzlich wieder bekräftigt wurde.

Eine Delegation aus dem Waldviertler Gars, hauptsächlich bestehend aus Mitgliedern der Feuerwehr, der Stockschützen und der Bürgermusikkapelle, kam nach Bayern, um diese sechs Jahrzehnte währende Verbundenheit zu feiern. Auf eine Reihe von Gemeinsamkeiten wie die Lage an einem Fluss, die ähnliche Einwohnerzahl von knapp 4.000, den Status als Markt oder ein ehemaliges Redemptoristenkloster wies Organisatorin und Moderatorin Petra Eder hin.

Robert Otter, der Bürgermeister von Gars am Inn, verglich die Partnerschaft launig mit einer Ehe, bei der die „Diamantene Hochzeit“ gefeiert wird. Sein Kollege Martin Falk verwies aber auf „50 Jahre wilde Ehe“, denn die Partnerschaft sei erst vor zehn Jahren beim Garser Kirtag mit einem Vertrag „legalisiert“ worden.

Nach dem Austausch von Gastgeschenken gab es auch Ehrungen für die mitgereisten Vereinsvertreter René Gigl und Karl Purker und eine besondere Begrüßung für den ehemaligen Feuerwehrkommandanten Albert Groiß und Gattin Lotte, die die erste Busreise nach Bayern organisiert hatten.