Baufirma Rauscher: In zehn Jahren von zwei auf zwanzig Mitarbeiter

„Begonnen hat alles vor zehn Jahren mit zwei Leuten, nämlich uns beiden, heute sind es zwanzig, fünf im Büro, 15 auf verschiedenen Baustellen und im Lager“, erzählen Helga und Rudolf Rauscher, die im Begriff sind, ein neues „dringend notwendiges“ Bürogebäude zu errichten.

Gegründet haben sie die Baufirma am 1. Jänner 2012 in der Garser Nachbargemeinde St. Leonhard, dort war auch der erste Standort. Aber schon nach relativ kurzer Zeit war klar, dass das Areal zu klein ist. Auf der Suche nach einem größeren Firmengelände stießen sie auf den ehemaligen Steinmetzbetrieb von Josef Blauensteiner in der Thunauer Villengasse, den sie ab 2016 sukzessive ausbauten. Aber auch damit fanden sie nicht mehr das Auslangen, denn der Betrieb wuchs weiter.

Betriebsgelände von 800 auf 7.000 m² ausgeweitet

Heuer schließlich war es soweit, dass sie ein riesiges Betriebsgebiet fast im Zentrum von Gars in der Wienerstraße schräg gegenüber dem alten Kloster und dem Smart-Hotel erwerben konnten, nämlich die ehemalige Zimmerei Aschauer, in die später die WIBEBA, eine Tochter des Porr-Konzerns einzog.

„Damit haben wir jetzt 2.500 m² Hallen zur Verfügung statt bisher 300“, freuen sich die beiden Ehegatten, die auch Geschäftsführer der GmbH sind. „Insgesamt stehen uns 7.000 statt vorher 800 m² zur Verfügung.“ Für das stets größer werdende Geschäftsfeld braucht es natürlich ein entsprechend dimensioniertes Bürogebäude mit 240 m².

In welchen Bereichen sie tätig sind? „In nahezu allen“, antworten sie. „Welches Projekt auch immer geplant ist, egal ob Neu- oder Umbau, Sanierung oder Planung, wir setzen die Wünsche unserer Kunden in die Wirklichkeit um. Geht nicht gibt‘s bei uns nicht!“ Die Rauscher-Baustellen liegen hauptsächlich im Waldviertel, beim Hallenbau auch im Marchfeld.

Worauf die beiden besonders stolz sind: „Fast alle unserer Mitarbeiter im Büro und im Außendienst kommen aus Gars und Umgebung.“

