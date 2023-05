NEOS-Betriebsbesuch: Wie schaut „Wald der Zukunft“ aus?

Dabei wurde besprochen welche Strategien die Forstwirtschaft ergreift, um heimische Wälder vor dem Klimawandel zu schützen und wie sich Aufforstung in Anbetracht der enormen Herausforderungen betreiben lässt. „Trockenheit und Schädlingsbefall sind die sichtbar gewordenen Symptome der Klimaveränderung und belasten unsere Wälder schwer“, sagte dabei NEOS-Landesparteivorsitzende Indra Collini. Gerade deshalb sei es so wichtig, dass in Horn mit Forschungsprojekten rund um das Thema Aufforstung und klimaresistente Baumsorten ein Beitrag geleistet werde, um einen Wald der Zukunft entstehen zu lassen.

Durch die Forschung sei auch eine stärkere Bewusstseinsbildung in der Fortwirtschaft möglich, wie NEOS-Landwirtschaftssprecher Helmut Hofer-Gruber betont. Die „Monokultur-Kultur“ der vergangenen Jahrzehnte sei gescheitert. Das bedeute, dass Forstwirtschaft und auch Schutzgebiete künftig anders zu betreiben seien. „Wenn wir es als Land schaffen, Totholzelemente in Wirtschaftswäldern einzurichten und dadurch auch Nützlingen wieder Lebensraum geben, werden wir mit Schädlingen ein weniger großes Problem haben“, so Hofer-Gruber.

Darüber hinaus müsse auch die Europäische Union reagieren. So müsse die Einfuhr von klimaresistenten Baumsorten unbürokratischer ermöglicht werden. „Das Festhalten an heimischen Baumarten, die aufgrund des Klimawandels langfristig keine Chance haben, ist kurzsichtig“, so Hofer-Gruber.

