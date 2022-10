NEOS-Chefin auf Firmen-Tour in Gars

Bei einer Etappe im Waldviertel hat NEOS-Landessprecherin Indra Collini auf Initiative von Matthias Laurenz Gräff, dem Waldviertler NEOS-Kandidat für die Landtagswahlen 2023, auch drei Betriebe in der Marktgemeinde Gars besucht. Mit dabei war auch Christoph Müller aus Perchtoldsdorf, NEOS-Jugendkandidat für die kommenden Landtagswahlen.

Zuerst wurde das Österreich-Geschäft des deutschen Leiterplatten-Herstellers KSG in Zitternberg besucht, wo die NEOS-Funktionäre seitens des Geschäftsführers Kornel Schmidt durch den Betrieb geführt wurden. Danach ging es in Helm und Warnweste auf den „Bau“ zu Oberndorfer Betonbau, wo Klaus Engelhart – Mitbesitzer und Geschäftsführer von Oberndorfer Hybrid Systems GmbH, Christoph Mostler, Leiter Oberndorfer Hybrid Systems GmbH, und Oberndorfer-Werksleiter Erwin Pfannhauser die Gäste in die Innovationen der neuartigen Hybridbauweise (die NÖN berichtete) eingeführt wurden. Tagesabschluss war bei Kaffee und Kuchen in der Waldviertler Mohnzuzler-Greisslerei der Familie Ehrenberger, wo sie von Geschäftsführerin Manuela Ehrenberger Interessantes über den Original Waldviertler Mohnzuzler erfuhren.

Von Fachkräftemangel bis zu Energiekosten

Die Herausforderungen – vom Fachkräftemangel über die hohen Energiekosten bis hin zur Rohstoffknappheit– mit denen die Betriebe kämpfen seien enorm und da bedarf es an Lösungen, sagte Collini. Für die pinke Landessprecherin sei hier vor allem die Landespolitik gefordert, den Unternehmen mit dem Abbau von Bürokratie zu helfen und neue Geschäftsideen zu fördern. Die von den steigenden Energiekosten massiv betroffenen Branchen bräuchten außerdem maßgeschneiderte Unterstützung. „Die Lohnnebenkosten müssen runter, damit die Betriebe die Krise überstehen und ihren Mitarbeitern auch vernünftige Löhne zahlen können“, so Collini.

Begeistert war Collini vor allem von der Innovation der Betriebe. „Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wieviel technologisches Know-how und welcher Ideenreichtum im Waldviertel beheimatet sind. Beispielsweise wenn es um ökologisches Bauen geht.“

