Bezirk Horn: Frau übergab Betrügerin fünfstelligen Geld-Betrag

Laut Polizei erhielt die Frau am 11. Mai zur Mittagszeit auf ihrem Festnetzanschluss einen Anruf von einer unbekannten weiblichen Person mit leichtem ausländischen Akzent. Die Anruferin gab sich als Polizistin aus und erklärte, dass die Tochter der Frau einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und sich in Polizeigewahrsam befinde.

Die Frau war im ersten Moment schockiert und wollte mit ihrer Tochter sprechen. Am Telefon konnte sie nur eine weinende und schluchzende Stimme hören. Die Anruferin, die liebenswürdig und beruhigend wirkte, betonte, dass die Tochter der Frau betreut werde, es zu einem Verfahren komme und die Tochter in Untersuchungshaft genommen werde. Um dies zu verhindern, sei eine Kaution in der Höhe eines hohen fünfstelligen Betrages zu hinterlegen.

Täterin fragte auch nach Goldschmuck

Als das Opfer mitteilte, dass der geforderte Betrag nicht aufgetrieben werden könne, wurde nach Wertgegenständen in Form von Goldschmuck, Goldbarren und Goldmünzen nachgefragt. Als dies verneint wurde, wurde die Höhe der Kaution gesenkt. Das Opfer fuhr zur Bank, behob einen fünfstelligen Betrag und begab sich wieder nach Hause, wo sie das Geld in einen Umschlag steckte.

Die Frau wurde von der Anruferin angewiesen, sich an einen bestimmten Ort zu begeben, wo die Geldübergabe stattfinden sollte. Dort stieg dann eine blonde Frau aus einem mittelgroßen Pkw, die das Opfer ansprach - die Frau übergab der Betrügerin das Geld-Kuvert.

Zu Hause angekommen schöpfte das Opfer Verdacht und rief ihre Tochter an, worauf sich herausstellte, dass sie betrogen worden war. Dann erstattete sie umgehend Anzeige. Bei der Betrügerin handelt es sich um eine ca. 40-jährige Frau, 160 – 165 cm groß, schlank, blonde, zu einem Zopf zusammengebundene Haare, geschminkt, auffällig volle Lippen, bekleidet mit schwarzer, engen Hose und weißer Kunstlederjacke. Sie trug eine helle Sonnenbrille und sprach Deutsch mit leichtem tschechischem bzw slowakischem Akzent.

