Beute gemacht Einbrüche in Wohnhäuser im Bezirk Horn

D erzeit kommt es wieder vermehrt zu Einbrüchen im Bezirk Horn. In den vergangenen Tagen wurden Mehrparteienhäuser in Horn und in Rosenburg zur Zielscheibe von Einbrechern. Dabei nahmen die Täter auch Teile einer Einbauküche mit.

In Horn dürften bisher unbekannte Täter laut Polizei zwischen dem 22. und 24. Juli in einem Mehrparteienhaus drei Türen zu drei Büros bzw. Geschäftsstellen aufgebrochen haben. Aus einem Büro wurde Bargeld in der Höhe von circa 100 Euro gestohlen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Einbruch in Rosenburg dürfte sich zwischen dem 12. und 24. Juli ereignet haben. Die unbekannten Täter drangen in ein Gebäude ein, indem sie eine Tür aufrissen. Gestohlen wurden Teile einer Einbauküche, Laminatböden, ein Kühlschrank, Sanitäreinrichtungen wie Duschkabinen und Waschbecken. Auch hier ist die Schadenssumme derzeit nicht bekannt.