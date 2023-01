Renitenter Alko-Fahrer biss in Stoitzendorf Polizistin: Haftstrafe

Werbung

„Es wird schon so gewesen sein, wie die Polizistin schildert. Ja, ich habe den Alkotest verweigert und bin bei der Aussicht, den Schein zu verlieren, ausgerastet. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern“, erklärte der 39-jährige Weinviertler vor Gericht zu dem Vorfall am 14. Oktober vergangenen Jahres in Stoitzendorf im Bezirk Horn.

Er bedauere den „dummen Vorfall“ jedenfalls und wolle alles dafür tun, um in Zukunft weitere Ausraster zu vermeiden. Er sei zu einem Alkoholentzug, einer Therapie und Schmerzensgeldzahlung bereit“, zeigte der Arbeiter Reue und Einsicht. Er entschuldigte sich bei der Beamtin, die er bei der Verkehrskontrolle in den Finger gebissen und durch Tritte zu Sturz gebracht hat.

Erfreulich die Einsicht und guten Vorsätze des Weinviertlers meinte die Richterin, sie könne die neun Vorstrafen, alle einschlägig, aber nicht ignorieren: „Sie hatten viele Chancen. Jetzt holt Sie ihr getrübtes Vorleben, Ihre Vergangenheit ein. Eine bedingte oder teilbedingte Freiheitsstrafe ist nicht mehr möglich.“

Der 39-Jährige wurde wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung an der Beamtin zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Weinviertler erbat sich Bedenkzeit.

