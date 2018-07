Eine 26-Jährige aus Eggenburg verriss gegen 4.45 Uhr ihren Wagen, nachdem sie in der Dämmerung einen 34-jährigen Burgschleinitzer, der mit eingeschalteter Stirnlampe am linken Fahrbahnrand joggte, wahrgenommen hatte. Der Wagen überschlug sich und blieb in einem Acker am Dach liegen.

Die Lenkerin konnte selbstständig aus dem Wrack klettern. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Horn gebracht. Der Läufer blieb unverletzt. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch die FF Burgschleinitz.