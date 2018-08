Seit 2002 sind im Bezirk bereits zehn Hochwasserschutzprojekte realisiert worden oder sind derzeit in Umsetzung.

Laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landtagsabgeordnetem Jürgen Maier werden insgesamt 7,9 Millionen Euro von Bund, Land und Gemeinden im Hochwasserschutzbereich im Bezirk Horn investiert.

Zudem sollen in den nächsten Jahren weitere 5,2 Millionen Euro in drei Projekte gesteckt werden. Im Bereich Mödring soll ein weiterer Hochwasserschutz errichtet werden. In Theras sowie in Rosenburg/Mold sollen Rückhaltebecken geschaffen werden.

270 Gemeinden sicherer gemacht

Wie wichtig guter Hochwasserschutz ist, weiß Bürgermeister Martin Falk am Beispiel Maiersch: „Es gab einige Ortsbewohner, die die Kosten für dieses Projekt vor ihrer Haustür bekrittelt haben. Erst vor wenigen Wochen wäre Maiersch geschwommen, hätte nicht das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem Bund und der EU notwendige Förderungsmittel zur Verfügung gestellt!“

Niederösterreichweit wurden seit der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2002 bereits 550 Hochwasserschutzprojekte fertiggestellt und damit 270 Gemeinden sicherer gemacht. Bis 2023 sind landesweit zudem 160 weitere Projekte in Planung.

Pernkopf meinte, dass auf enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden gesetzt werde, um eine bedarfs- sowie zielgerichtete Umsetzung des Hochwasserschutzes zu gewährleisen.