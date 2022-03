Ab-Hof-Messe Wieselburg: Viele Sieger, zwei Öl-Kaiser

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Groß abgeräumt haben Produzenten aus dem Bezirk Horn auch heuer bei der Abhof-Messe in Wieselburg. Unter den ausgezeichneten Betrieben sind neben einigen „alten Bekannten“, die schon mehrfach hier prämiert wurden, auch Betriebe, die heuer ihre ersten Erfolge feiern durften.

Gleich mit drei Auszeichnungen bei Speck- bzw. Blunznkaiser wurde Wolfgang Högenauer aus Zissersdorf bedacht. Er holte mit seiner Käsekrainer Gold, für Bauchspeck und Bauernblunzn gab es jeweils Silber.

Högenauer führt den landwirtschaftlichen Betrieb in der dritten Generation. Schon seit Anbeginn stand dabei das Halten von Schweinen im Mittelpunkt, seit mehr als 30 Jahren werden hier nur Schweine gemästet – und das ausschließlich mit Getreide, das im Umkreis von zehn Kilometern wächst. „Wir achten auf sehr kurze Transportwege, um die Regionalität des Endproduktes aufrecht zu erhalten“, sagt Högenauer.

Seit 2019 vertreibt er seine Produkte als Direktvermarkter. Bei der Ab-Hof-Messe Wieselburg war er heuer zum ersten Mal dabei. „Wir haben es einfach mal probiert. Dass es gleich so gut passt, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt er. Kaufen kann man seine Frischfleisch & Fleisch- und Wurstwaren ein Mal pro Monat direkt am Hof, ansonsten im „Jaus’n Kast’l“ in Zissersdorf sowie in der Genuss-Hittn von Robert Rabl in Aigen.

Den größten Anteil der Horner Produkte gibt es auch heuer wieder im Öl-Bereich. Mit der Familie Hofbauer aus Doberndorf beim Hanföl und Martina und Adolf Leutgeb aus Rodingersdorf beim Rapsöl kommen gleich zwei der vier niederösterreichischen Öl-Kaiser – also die Besten der Besten – aus dem Bezirk Horn.

Öl-Kaiser: Ergebnis harter langjähriger Arbeit

Für Markus Hofbauer ist es bereits der dritte Öl-Kaiser. 2019 gab es den Titel für das Kürbiskernöl („Da war es vielleicht noch schwerer, weil es viel mehr Einreichungen gibt“), für das Hanföl ist es bereits der zweite Kaiser-Titel. Bei den Hanf-Ölen sei der Unterschied hinsichtlich Geschmack besonders groß. Wichtig für ein gutes Hanf-Öl laut Hofbauer: Die Bodenbeschaffenheit. Auch wenn sein Betrieb erst seit fünf, sechs Jahren auf Bio umgestellt ist, habe schon sein Vater seit Jahrzehnten dahingehend Vorarbeit geleistet und hinsichtlich Kompostierung und Wahl des Zeitpunkts der Aufbringung auf den Boden geleistet: „Und das macht sich jetzt bezahlt“, sagt Hofbauer, dessen Produkte man bei ihm am Hof, aber auch in Horn beim Lagerhaus und im Billa Plus sowie in einigen Bauernläden der Region, z. B. in St. Leonhard, beziehen kann.

Genau wie Hofbauer sieht auch Martina Leutgeb die Öl-Kaiser-Auszeichnung als Beweis für die laufend gute Arbeit. „Da sind wir schon sehr stolz darauf. Wir konnten auch vor zwei Jahren diese Auszeichnung schon einheimsen“, sagt sie. Außerdem gab es auch noch zwei Mal Gold für Sonnenblumen- und Kürbiskernöl. Gerade beim Rapsöl sei die Auszeichnung durchaus auch für die Kunden ein Thema. Denn viele Kunden wüssten gar nicht, dass qualitativ hochwertiges Rapsöl intensiven Geschmack und intensive Farbe haben muss „und nicht so schmecken sollte, wie raffiniertes Öl aus dem Supermarkt“.

Vier Mal Gold für Georg Gilli: „Super-happy“

Als Erfolgsrezept sieht sie die intensive und auf Qualität ausgerichtete Arbeitsweise auf ihrem Betrieb: „Von der Aussaat über Ernte, Lagerung und Verarbeitung – jeder Schritt muss zu 100 Prozent passen, damit ein Top-Produkt herauskommt“, sagt sie. Ihre kann man übrigens nicht nur im Ab-Hof-Laden, sondern auch im Sparmarkt in Eggenburg, in der Genuss-Oase von Werner Dintl in Neukirchen oder im Schmidataler Hofladen in Ziersdorf kaufen.

Wieder absolute Top-Ergebnisse gab es für Georg Gilli aus Eggenburg. Er hatte im Vorjahr gleich zwei Öl-Kaiser gestellt. Heuer reichte es zwar nicht ganz zum „Besten unter den Besten“, aber er staubte mit vier seiner Öle (Bio Hanföl, Bio Leindotteröl, Bio Sonnenblumenöl, Bio Leinöl) Gold ab. Dazu gab es noch Bronze für das Bio Traubenkernöl. „Natürlich war ich da aus dem Vorjahr etwas verwöhnt, aber Öl-Kaiser kannst du nicht jedes Jahr werden. Mit diesem Ergebnis bin ich absolut super-happy“, sagte Gilli nach der Prämierung. Das Ergebnis zeige, dass seine Öle wieder zu den Besten gehören und er stetig seine hohen Qualitätsansprüche erreiche.

Abgeräumt hat erneut auch die Familie Bischinger aus Pingendorf. Für zwei verschiedene Kürbiskernöle gab es ebenso wie für die Kürbiskerne mit Wasabi Gold. Petra Zahrl aus Brugg sowie Helga und Christoph Steindl aus Prutzendorf, die wie die NÖN berichtete zuletzt bei der Landesprämierung Steirisches Kürbiskernöl erfolgreich waren, konnten sich auch hier behaupten. Zahrl holte mit „Petra’s Steirisches Kürbiskernöl G.G.A.“ und Petra’s Kürbiskernöl Gold, die Steindls mit dem „Köstliches.Waldviertler.Kürbiskernöl“ eine Silber-Medaille.

Ein tolles Ergebnis gab es auch für Imker-Bezirksobmann Josef Strak . Bei der Prämierung edler Brände und Liköre „Das Goldene Stamperl“ erreichte er mit seinem „4-Kanten-Likör“ einen dritten Platz. „Es gehört ein großartiges Produkt, aber auch ein bisschen Glück dazu“, sagte er. Alle Proben – 1.614 Brände und 406 Liköre – wurden von einer unabhängigen Fachjury mindestens zweimal unabhängig voneinander beurteilt, um die Qualität der Bewertung beizubehalten. Strak besitzt rund 35 Bienenvölker. Neben Honig und Met werden am Betrieb auch Honigseifen, Honigshampoo, Honigduschgel sowie Cremen mit Honig hergestellt. Die Produkte rund um den Honig können im kleinen Imkereiladen bei Strak gekauft werden. Während der Sommermonate sind auch Schulklassen zum Schauschleudern willkommen, da erklärt Strak den Schülern das Leben der Bienen.

Zwei Goldene für den Akazienhonig I und II gab es für den Röschitzer Imker Herbert Altmann . Für den Cremehonig gab es obendrauf Silber. Gerald Schöls aus Sallapulka holte für den Cremehonig Bronze. Silber und Bronze holte der Garser Imker Hubert Steiner für den Lagenhonig. Für Michael Hiess aus Zettenreith gab es Silber für den Williamsbirnenbrand.

