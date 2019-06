Ein bislang unbekannter männlicher Täter rief laut Polizei am 9. Mai mit unterdrückter Nummer bei einer 79-jährigen Frau an, die damals stationär im Horner Landesklinikum aufgenommen war. Der Anrufer gab an, von der Polizei Krems zu sein.

Er erzählte der Frau, dass deren Tochter einen schweren Autounfall gehabt habe, die Versicherung des Pkw aber abgelaufen gewesen sei und so ein Schaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden sei.

Die Frau teilte dem Mann mit, dass sie eine so große Summe nicht zu Hause habe. Der Anrufer fragte dann nach Goldreserven oder sonstigen Wertgegenständen, die die Frau zu Hause habe, was die Frau verneinte. Die Frau erreichte danach ihre Tochter telefonisch, die erstattete im Namen der Mutter Anzeige bei der Polizei. Durch die Tat entstand kein Schaden.