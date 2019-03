Zumindest die „männliche Seite“ der Landjugend NÖ ist seit wenigen Tagen fest in Händen von Vertretern des Bezirks Horn: Landjugend-Landesleiterin Anna Haghofer und Landesobmann Gerald Wagner übergaben im Zuge eines Festaktes in Wieselburg ihre Ämter an die neu gewählten Spitzenfunktionäre. Kerstin Lechner aus Furth an der Triesting und Norbert Allram aus St. Marein stehen nun an der Spitze. Unterstützt werden die beiden durch ein 16-köpfiges Team aus Landesbeiräten.

Für den 28-Jährigen, Sohn der Brunner Bürgermeisterin Elisabeth Allram, ist die Ausübung dieses Amtes „eine einzigartige Erfahrung“, wie er der NÖN erzählt. Die Landjugend sei eine tolle Gemeinschaft, die ihren Mitgliedern viele schöne Erlebnisse beschere. „In dieser Gemeinschaft mitgestalten und etwas bewegen zu können, ist meine Motivation“, sagt Allram, der im Transportunternehmen seines Vaters in St. Marein mitarbeitet. Er könne nur jedem empfehlen, eine Landjugend-Funktion zu übernehmen, denn: „Das bringt viel für das spätere Leben.“ Er selbst bringt jede Menge Erfahrung in der Landjugend mit. Neben seiner Funktion als Bezirksobmann war er zuletzt auch zwei Jahre Beirat im Landesvorstand.

Andreas Stefan aus Kattau wurde in seiner Wahl bestätigt und arbeitet ein weiteres Jahr für die Landjugend Weinviertel. Außerdem unterstützt er Landesobmann Norbert Allram als dessen Stellvertreter.

Beim „Tag der Landjugend“ wurden die Highlights des vergangenen Jahres präsentiert und die Preisträger des Projektmarathons prämiert. Die Landjugend Meiseldorf darf sich über eine Goldmedaille für ihr Projekt „Is Platzl zum Obrod’n“ – am Spielplatz in Kattau wurde eine bequeme Grillmöglichkeit geschaffen – freuen, die Landjugend Röschitz erhielt Silber für „Touristenaufschwung in Klein Reinprechtsdorf“. Dort wurden in 42,195 Stunden „Rastplätze“ für Mensch und Biene errichtet.