Der Arbeitsmarkt im Bezirk Horn bleibt weiter entspannt: Mit Ende September 2021 waren im Bezirk 321 Personen beim AMS Horn als arbeitslos registriert. Das ist ein Minus von 124 Personen oder 27,9 Prozent gegenüber September 2020. Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, sind in Horn gegenüber dem Vorjahresmonat mit 449 um 131 Personen weniger (-22,6 Prozent) beim AMS Horn registriert.

Laut AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp sei aber die drohende Verfestigung der Arbeitslosigkeit bei Personen, die schon länger ohne Job sind, die große Herausforderung, wenngleich der Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit stetig voranschreite. So konnte der Höchststand an Langzeitarbeitslosen seit März von 62 Personen auf 46 gesenkt werden. Das ist eine Reduktion von mehr als 34 Prozent und entspricht etwa dem Niveau aus dem ersten Quartal 2018. Weiters erfreulich: Besonders bei der Jugendarbeitslosigkeit (bis 25 Jahre) zeigt sich ein großer Rückgang. In dieser Altersklasse sind aktuell 31 Personen im Bezirk arbeitslos – um 8 oder 20,5 Prozent weniger als im September des Vorjahres. „Wir sehen, dass Programme wie die Lehrlingsoffensive für diese Zielgruppe sehr gut wirken“, begründet Schopp.

Im abgelaufenen Monat wurden dem AMS Horn 133 neue Stellenangebote gemeldet. „Es stehen derzeit mit 380 so viele freie Stellen wie noch nie zur Verfügung“, sagt Schopp. Diese Entwicklung sei großteils der zügigen Erholung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts nach den letzten eineinhalb Pandemiejahren geschuldet. Mit der raschen und konsequenten Vermittlungstätigkeit durch die Berater des AMS konnten laut Schopp im September knapp 200 offene Stellen mit geeigneten Arbeitssuchenden besetzt werden.