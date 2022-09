Angestellte belästigt: Freispruch im Zweifel

„Nicht schuldig“, erklärte ein Bereichsleiter (57) eines Unternehmens aus dem Bezirk Horn vor Gericht zu den Vorwürfen, ihm unterstellte Arbeiterinnen sexuell belästigt und sie bei Verweigerung gemobbt und ihnen minderwertige Arbeiten zugeteilt zu haben. Mit zwei der mutmaßlichen Opfer habe er eine Affäre gehabt, schilderte der 57-Jährige und sah in den schweren Vorwürfen einen „Rachefeldzug“ der Ex-Gspusis, nachdem sie einer anderen Arbeit zugeteilt worden sind. Damit habe er rein gar nichts zu tun gehabt, beteuerte er. Er räumte dann aber ein, dass er sich in der Firma vor den Frauen entblößt und manchmal masturbiert habe. Dazu sei er durch eindeutige Gesten von den Ex-Gspusis aufgefordert worden, erklärte er. Weitere Entblößungen vor einer Arbeiterin in einem Container bezeichnete er heute als Fehler, damals sei es ein Jux gewesen.

„Plötzlich steht er mit offener Hose da und sagt, ich kann ihn angreifen“, erzählte die Arbeiterin. Sie habe ihn einfach ignoriert und danach habe er sich entschuldigt. Dann habe er es ein weiteres Mal versucht und ihr dafür 20 Euro geboten. Ein Nein habe er dann aber akzeptiert, schilderte sie.

Nach dem Beweisverfahren stand letztlich Aussage gegen Aussage und die Richterin fällte einen Freispruch im Zweifel. Die Belästigung der Container-Arbeiterin war verjährt.

