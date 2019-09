Dass Ärzte eine Hausapotheke führen dürfen, gilt als wichtiger Aspekt für die Attraktivität des Landarztberufes. Die Ärztekammer befürwortet eine Erhöhung der Anzahl, auch, um Regionen, wo eine Nachfolge für bestehende Ordinationen gesucht wird, stützen zu können. Die Apothekerkammer hält dagegen, dass dann viele ihrer Standorte zusperren müssen. Was halten die Vertreter aus dem Bezirk davon?

„Die Finanzierung über die Hausapotheke ist der falsche Ansatz“, ist Gilbert Zinsler, der zwei Apotheken in Horn führt, überzeugt. „Meiner Meinung nach soll der Arzt entsprechend entlohnt werden.“ Er sei sich sicher, dass jeder Arzt ihm hierbei zustimmen würde. „Ich verstehe jeden Arzt, der sagt: Er hat viel Arbeit und will entsprechend verdienen. Das muss gerechtfertigt sein.“

Er höre von dem Druck bei Ärzten: Rahmenbedingungen und Kassenverträge müssen so sein, dass der Job „letztlich Spaß macht“. Die Hausapotheke habe früher seine Berechtigung gehabt, als Notlösung in geografischen Randlagen, sodass niemand hundert Kilometer fahren muss. An sich sei es eine österreichische Kuriosität: „Das gibt’s sonst nirgends.“

„Wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen und zusammen ein Maximum an Gesundheitsversorgung bereit zu stellen.“ Gerald Oppeck

„Das wichtigste Argument für die Hausapotheke ist die Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten für Patienten im ländlichen Raum“, erklärt Gerald Wunderer, Arzt mit Hausapotheke in Straning. Er denkt dabei an jene Gemeinden mit nur einem Arzt, wo keine Apotheken existieren.

„Die nächsten Apotheken in der Nähe meiner Praxis in Straning sind jene in Eggenburg und Ravelsbach. Man kann also nicht davon sprechen, dass in irgendeiner Weise ein Konkurrenzkampf herrscht.“

Bezirksärztevertreter Gerald Oppeck sieht das genauso: „Viel mehr versuchen wir, uns gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam ein Maximum an Gesundheitsversorgung für unsere Patienten zur Verfügung zu stellen“, ergänzt er. „Hausapotheken sind vor allem dort sinnvoll, wo eine Apotheke nicht rentabel ist und sie sollen die Apotheker unterstützen und Entlastung bringen.“ Vor allem jene Patienten, die nicht mobil sind, können versorgt werden.

Dass die Zusammenarbeit mit den Ärzten gut funktioniert, betont auch Zinsler. Die wirtschaftliche Überlegung sollte allerdings bei der Versorgung nicht im Vordergrund stehen. „Das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber die Gefahr besteht dann, dass der Arzt versucht ist, die Arznei zu verschreiben, die er bei sich hat, und nicht jene, die für den Patienten besser ist.“

"Apotheke ist Primärversorgungszentrum"

Werden Bestimmungen geändert, werden vor allem kleinere Apotheken zu kämpfen haben, prognostiziert er. Die Apotheke habe mit 6.000 Artikeln ein umfassenderes Sortiment, das verpflichtend 24 Stunden zur Verfügung steht, zudem eine wichtige Beratungsfunktion.

„Die Apotheke ist ein Primärversorgungszentrum“, betont er. „Wo sonst können Sie sich von einem Akademiker ohne Bezahlung beraten lassen? Und das finanziert sich über das System.“

Schließtage, wenn etwa die Inventur zu machen ist, sind nicht vorgesehen. „Bei Hochwasser werden Apotheken mit Hubschrauber versorgt“, zeige das ihren Status.

„Man spricht immer über die Stärkung am Land, aber gerade da gehört die Apotheke dazu.“ Jede beschäftige zehn Mitarbeiter im Durchschnitt. „90 bis 95 Prozent Frauen finden in der Apotheke einen lokalen, gut bezahlten Arbeitsplatz. Was ist, wenn sie keinen Job mehr finden?“, fragt sich Zinsler.

„Mein Zugang ist nicht, dass ein Konflikt entsteht, denn wir arbeiten im Bezirk harmonisch zusammen.“ Kammerinteressen sollten aber nicht über das Wohl des Patienten gestellt werden. „Mit gutem Willen sind die Probleme zu lösen. Man sollte gemeinsam ins Feld ziehen“, findet Horns Apotheker.