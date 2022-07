Arbeitsmarkt: Horn ist an Spitze

Die Arbeitslosenquote im Bezirk Horn liegt bei 1,8 Prozent – und damit so niedrig wie in keinem anderen Bezirk des Landes und laut AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Zudem zeigen aktuell – trotz Unsicherheiten bezüglich kommender Entwicklungen – alle maßgeblichen Indikatoren für den Arbeitsmarkt weiterhin deutlich nach oben.

Nach wie vor steigt die Beschäftigung in Horn relativ kräftig auf 12.429 Personen (+ 1,4 Prozent) und die Zahl der Arbeitslosen geht weiter zurück. Ende Juni waren beim AMS in Horn 209 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Rückgang um 134 Jobsuchende (-39,1 Prozent) im Vergleich zum Juni des Vorjahres. Inklusive Schulungsteilnehmer befanden sich 288 Personen in Horn auf Jobsuche (-38,1 Prozent).

Erfreulich sei, dass die Langzeitarbeitslosigkeit „gegen Null“ zurückgehe. Gleichzeitig zeigt die steigende Zahl offener Stellen – aktuell sind im Bezirk 384 Stellen sofort verfügbar –, dass die Wirtschaft auf Hochtouren läuft und Arbeitskräfte benötigt.

Insgesamt 790 Jobsuchende konnten heuer ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. 937 freie Stellen konnten heuer bereits besetzt werden.

