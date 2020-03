Der Umgang der Öffentlichkeit mit Sars-Cov-2, im Volksmund „das Coronavirus“, ist zwiespältig. Warnungen vor dem Virus und vor übertriebener Panik gehen oft Hand in Hand. Der Grund für dieses Wechselbad ist schlichtweg Ungewissheit. Zwar stimmt es, dass das aktuelle Coronavirus weniger aggressiv zu sein scheint als seine „Geschwister“ Sars und Mers, allerdings hat die Medizin noch kein probates Gegenmittel im Ärmel.

„Wir müssen die Situation ernst nehmen und dann die richtigen Maßnahmen treffen, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen“, so kommentierte Bezirksärztesprecher Gerald Oppeck die Situation.

Das ernst nehmen einer Epidemie – und in China oder Italien sei es definitionsgemäß eine Epidemie – sei allemal angesagt. Aber, so meinte Oppeck, die Infektion sei in den Griff zu bekommen, sofern die Maßnahmen und Empfehlungen die getroffen wurden, eingehalten werden. Hamsterkäufe seien eher als Hysterie einzuordnen, auch Verschwörungstheorien, die wenig mit der realen Situation zu tun haben, seien in diese Kategorie einzuordnen.

„Ich habe in unserer Region aber zum gegebenen Zeitpunkt nicht den Eindruck, dass das der Fall ist“, hält er die Situation im Bezirk derzeit für ruhig. „Da wir im Gegensatz zu Ballungsräumen in einer verhältnismäßig überschaubaren Region leben, ist auch die empfundene Verunsicherung eher gering“, sagte Oppeck. Die Infektionsgefahr durch Coronaviren sei zwar Thema, aber in angemessenem Ausmaß.

Schutzmasken: „Tragen schützt uns nicht“

Beim Coronavirus gelten laut Oppeck die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei der Vorbeugung der Grippe. Wenn man dies beherzigt, werde die Coronavirus-Infektion rasch eingedämmt. Darüber hinaus sollte man Reisen in Epidemiegebiete in China und die Lombardei meiden: „Dasselbe trifft auf Personen zu von denen wir wissen, dass sie infiziert sind.“

Da die Beschwerden bei einer Infektion im Normalfall grippeähnliche Symptome sind, beschränke sich die Therapie, wie bei jeder ähnlich gearteten Virusinfektion auf körperliche Schonung, um die Energie des Körpers der Abwehrreaktion zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz zu bakteriellen Infektionen wirken bei Virusinfektionen keine Antibiotika. Das menschliche Immunsystem sei in der Lage, derartige Infektionen erfolgreich zu bekämpfen.

Die Ärzte selbst sind auf die Situation vorbereitet, sagt Oppeck. Zu den bei Grippe-Epidemien üblichen Vorkehrungen seien keine weiteren Maßnahmen gesetzt worden. Die Hygiene mit Händedesinfektion sei in Ordinationen und Krankenhäusern obligat. Das Tragen von Schutzmasken mache im Anlassfall Sinn, sei aber für die tägliche Praxis derzeit nicht erforderlich. „Schutzmasken schützen nicht vor der über die Hände übertragenen Infektion und länger getragene Schutzmasken bieten keinen Schutz, im Gegenteil, sie schaffen durch die Feuchtigkeit der ausgeatmeten Luft ein Keimreservoir, das erst recht zu Infektionen des Trägers der Masken führt“, warnt Oppeck.

In der Stadtapotheke „Zum Heiligen Leopold“ in Eggenburg sind Schutzmasken dennoch – genauso wie Desinfektionsmittel – derzeit ausverkauft, sagte Apothekerin Martina Vorhemus. Die Apotheke habe deshalb nun begonnen, selbst Desinfektionsmittel herzustellen. Auch Grippemittel und fiebersenkende Präparate werden derzeit vermehrt auf Vorrat gekauft. Der beste Schutz gegen die Viren sei aber immer noch gründliches Händewaschen, sich so wenig wie möglich an die Schleimhäute zu fassen, anderen Menschen nicht die Hände zu schütteln und von kranken Menschen generell Abstand zu halten.

Immunsystem mit Vitaminen stärken

Auch eine Stärkung des Immunsystems durch Vitaminpräparate hält die Apothekerin für sinnvoll. „Es ist besser, zu vorsichtig zu sein, als zu nachsichtig, denn das Virus ist schwer infektiös. Hamsterkäufe sind aber nicht notwendig“, sagt Vorhemus zum Schluss.