Das Umschwenken der Ampel im restlichen Waldviertel hat auf den weiterhin grünen Horner Bezirk fürs erste keine direkten Auswirkungen. „Es ändert sich eigentlich nicht viel. Solange wir grün sind, gelten die allgemeinen Regelungen“, meint Bezirkshauptmann Johannes Kranner. In der vergangenen Woche wurden im Bezirk Horn lediglich vier Neuinfektionen registriert, die Zahl der insgesamt infizierten Personen stieg damit auf 104.

Aufgrund der vielen orangefarbenen Ampeln in Niederösterreich werden jetzt allgemein die Veranstaltungen erneut limitiert. Indoor dürfen auch im Bezirk Horn statt 1.500 nur mehr maximal 250 Gäste teilnehmen, natürlich nur bei zugewiesenen Sitzplätzen. Bei nicht zugewiesenen wird die Zahl auf zehn reduziert. Outdoor sind bei festen Sitzplätzen immer noch 1.000 Personen erlaubt statt bisher 3.000, ohne Sitzplätze 100. An den restlichen Veranstaltungsmaßnahmen ändert sich nichts. Ab 50 Personen indoor und 100 Personen outdoor braucht es einen Covidbeauftragten und ein Präventionskonzept.

„Ein paar Events wollen wir retten – dort, wo wir es mit unserem Gewissen vereinbaren können, etwas zu veranstalten.“ Kulturstadträtin Margarete Jarmer

MK Bezirkshauptmann Johannes Kranner.

„Wir sollten jetzt keinen Nachteil haben, nur weil die anderen Bezirke orange sind, doch natürlich sind wir ebenfalls aufgefordert, die neuen Maßnahmen umzusetzen“, erklärt Kranner. Veranstaltungen stehen in nächster Zeit noch einige auf dem Programm, wie zum Beispiel das Ritterturnier auf der Rosenburg oder die Mineralienausstellung in Eggenburg. Insgesamt wird der Veranstaltungskalender aber wieder dünner. „Viele Organisatoren überlegen, weil die Präventionsauflagen schon einen großen Aufwand darstellen“, betont Kranner. Zusätzlich legt die erneute Personenbeschränkung eine weitere Hürde in den Weg. „Indoor-Veranstaltungen, die auf zehn Personen beschränkt werden, werden für die meisten keinen Sinn machen.“

Veranstalter wollen vereinzelt Events bieten

So wurde etwa schon der Garser Christkindlmarkt abgesagt. Auch der Adventzauber in Eggenburg Ende November wird heuer nicht stattfinden.

privat, Archiv Die Eggenburger Kulturstadträtin Margarete Jarmer.

Zu diesem Schritt hat sich das Veranstalterteam rund um Kulturstadträtin Margarete Jarmer entschlossen, weil eine Besserung der Situation nicht zu erwarten sei. „Wir hätten jetzt in den Druck von Foldern investieren müssen – wissend, dass wir uns diese Mühe sparen können“, sagt sie. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber „ob ein Adventmarkt mit Schutzmasken Sinn macht?“ Um den Eggenburgern an diesem Wochenende aber dennoch ein wenig Kultur und Abwechslung zu gönnen, werde man versuchen, zumindest das ein oder andere im Rahmen des Adventmarkts geplante Konzert durchzuführen.

Abgesagt ist in Eggenburg auch der für Mitte Oktober geplante Festakt zu den Kulturwochen. Dort wäre in den engen Räumlichkeiten der Raiffeisenbank auch wieder eine Ausstellung geplant gewesen, die coronabedingt in dieser Form nicht möglich wäre. Geplant ist es nun, den Festakt im Frühjahr nachzuholen, einzelne Events soll es dennoch geben: „Wir wollen den Menschen in dieser trüben Zeit etwas bieten. Ein paar Events wollen wir retten – dort, wo wir es mit unserem Gewissen vereinbaren können, etwas zu veranstalten“, erklärt sie, dass der Sicherheitsaspekt vorgehe.

Noch offen ist, ob der Adventmarkt im Horner Kunsthaus über die Bühne gehen wird, wie Kulturstadtrat Martin Seidl, auch Obmann des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins, meint. Derzeit werde an einem Konzept gearbeitet, eventuell soll der Markt ohne Punschstände über die Bühne gehen. Aber, so Seidl: „Was ist das dann für ein Adventmarkt?“

Sperrstunden: Polizei verstärkt Kontrollen

Der für Mitte November geplante Textilkunstmarkt könnte hingegen unter Auflagen stattfinden, weil es dabei keine Gastro gibt. Derzeit wird laut Seidl an einem Präventionskonzept – etwa mit Einbahnsystem, Abstand und Masken, gearbeitet.

Eveline Knabb Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer.

Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer lässt sich von den Nachbarbezirken nicht abschrecken und bleibt weiter zuversichtlich. „Die Sperrstunden der Lokale werden in Zukunft genauer unter die Lupe genommen werden, aber sonst gibt es für uns keine großen Änderungen“, erklärt sie. Probleme bei der Einhaltung habe es bisher sowohl mit Wirten als auch Gästen sowieso nicht gegeben. „Im Horner Bezirk gibt es nicht so eine große Lokalszene wie etwa in Wiener Neustadt. Die Menschen bleiben eher daheim, weshalb uns Zwischenfälle erspart blieben.“ Die Einhaltung der Maskenpflicht war dagegen nicht immer höchste Priorität der Bevölkerung. „Auf einigen Märkten, zuletzt in Gars, waren Menschen, die keine Maske trugen. Es blieb bei Verwarnungen, doch wenn so etwas nochmal passieren sollte, müssen wir schon auf Organmandate zurückgreifen“, betont Kranner.