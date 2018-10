Der Tod ist – obwohl Teil des Lebens – in unserer Gesellschaft vielfach noch ein Tabu-Thema. Geht es um den Tod, dann ist aber auch die „Preisfrage“ häufig ein Tabu. Dieser Tatsache hat sich die Rechercheplattform „Addendum“ angenommen und die Kosten für die Verlängerung von Grabstellen sowie für die Beerdigung auf rund 1.400 Friedhöfen in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, der Steiermark und dem Burgenland erhoben.

Dazu wurden im September und Oktober alle Verwalter von Friedhöfen in diesen Bundesländern kontaktiert und die Daten, die von 1.200 Gemeinden bzw. Pfarren gekommen sind, analysiert. In die Analyse für den Bezirk Horn flossen die Daten von 19 Friedhöfen ein. Diese Analyse liegt nun der NÖN vor.

Höchste Grabstellengebühr in Röhrenbach

Generell gibt es in den meisten untersuchten Gemeinden die Möglichkeit, Verstorbene in einem Erdgrab, einem Urnengrab oder einer Gruft zu bestatten. Der häufigste Typ ist das Doppelgrab oder auch Familiengrab, das meist vier Leichen fasst. Auffällig ist dabei, dass die Spanne der Gebühren auch im Bezirk Horn relativ groß ist.

Die laut Addendum höchste Grabstellengebühr für ein Erdgrab ist in Röhrenbach zu entrichten. Hier zahlt man für ein Doppelgrab 570 Euro. Damit belegt Röhrenbach den Top-Platz im gesamten Waldviertel. Hinter Röhrenbach folgt Eggenburg, hier zahlt man am Friedhof Eggenburg 524 Euro (immerhin Platz vier im Waldviertel), am Friedhof Stoitzendorf sind es „bescheidene“ 406 Euro. Am unteren Ende der Preisliste für ein Erdgrab liegt Brunn, hier sind lediglich 100 Euro zu bezahlen. Das ist der fünftniedrigste Wert im Waldviertel.

Der Eggenburger Stadtrat Martin Neugebauer. | Martin Kalchhauser

Bei den Grüften liegt Eggenburg mit einer Grabstellengebühr von 1.068 Euro unangefochten an der Spitze. Nur in Großschönau (1.650 Euro) zahlt man im Waldviertel mehr für eine Gruft. Im Bezirksranking folgen Meiseldorf (500 Euro) und Stoitzendorf (457 Euro). Mit lediglich 75 Euro besonders günstig sind Grüfte mit Platz für bis zu drei Leichen in Altenburg. Nur in Reingers und Schwarzenau (67 Euro) geht es im Waldviertel billiger.

Eggenburg hat preistechnisch auch bei den Urnengräbern die Nase vorn. 406 Euro zahlt man für bis zu vier Urnen, in Röhrenbach (360) und Sigmundsherberg (300) kommt man etwas günstiger davon. In Geras (Friedhof Pfarre Harth) zahlt man 55 Euro für ein einfaches Urnengrab. Das ist der drittniedrigste Wert im ganzen Waldviertel.

Leichenhalle: 100 Euro pro Tag in Horn

Groß sind auch die Unterschiede bei den Bestattungskosten selbst. So zahlt man in Röhrenbach für eine Bestattung in einem Erdgrab 700 Euro, immerhin Platz vier im Waldviertel. In Straning kommt man mit 650 Euro ebenfalls auf einen stolzen Wert. Eine Bestattung in einer Gruft ist in Meiseldorf mit 850 Euro am teuersten. Allerdings gibt es davon auf den vier Friedhöfen der Gemeinde (zwei Gemeinde- und zwei Pfarrfriedhöfe) insgesamt nur zwei.

Auf den weiteren Plätzen folgen Röschitz (700 Euro) und Straning (650 Euro). Bei Urnen liegen Drosendorf und Röschitz (je 350 Euro) an der Spitze. Meiseldorf mit 50 Euro ist hier der billigste „Anbieter“ im Bezirk Horn. Im Waldviertel geht es nur in Leiben (45 Euro) billiger.

Bei den Leichenhallengebühren (pro Tag) liegt im Bezirk jene in Horn mit 100 Euro pro Tag klar voran. Dieser Betrag inkludiert laut dem Horner Friedhofsverwalter Rainer Kalab neben den Reinigungskosten für die Halle und die Benützung der WC-Anlagen auch die Kosten für die Kühlanlage, in der der Verstorbene vor dem Begräbnis aufbewahrt wird.

In Sigmundsherberg zahlt man 30 Euro, in Eggenburg 29. In der Leichenhalle Brunn liegt die Gebühr bei 15 Euro. Den großen Unterschied bei den Gebühren erklärt Kalab damit, dass man auch die Kosten für die Errichtung des Gebäudes in den Betrag einberechnen müsse – und der sei in Horn eben sehr hoch gewesen.

Meiselsdorfs Bürgermeister Niko Reisel. Foto: Archiv/Thomas Weikertschläger | Archiv/Thomas Weikertschläger

In Meiseldorf wurde die Friedhofsgebührenverordnung im Vorjahr nach sehr langer Zeit an heutige Gegebenheiten angepasst, wie Bürgermeister Niko Reisel erzählt. „Die alte war längst nicht kostendeckend. Es gab ein Grab für fünf Euro. Da haben viele gesagt, ich nehme noch schnell eins“, so Reisel. Mit der Anpassung wollte man nun kostendeckend arbeiten. Der Urnenschrein ist derzeit erst im Entstehen, die Kosten für eine Urnenbestattung wurden vorbeugend aufgenommen, um die Verordnung nach der Fertigstellung nicht noch einmal anpassen zu müssen.

In Eggenburg stehen den Einnahmen aus den Gebühren auch große Investitionen gegenüber, wie der zuständige Stadtrat Martin Neugebauer berichtet. So wurde etwa 2017 ein bei der Bevölkerung als Ort der Ruhe- und Besinnung sehr geschätzter Platz bei den Urnenwänden (eine davon bringt Investitionskosten in Höhe von 7.000 Euro) errichtet. Als nächstes Projekt wird der barrierefreie Zugang beim Seiteneingang verwirklicht. Da gibt es zwar schon eine Auffahrtsrampe, allerdings muss man danach noch über eine Stufe.