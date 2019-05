„Die Funktionäre der FPÖ müssen endlich checken, dass das einfach dazugehört“ – mächtig sauer zeigte sich ÖVP-Bezirksobmann Jürgen Maier über das – teilweise unentschuldigte – Fernbleiben von FPÖ-Wahlbeisitzern bei der EU-Wahl. In Horn selbst seien in fünf der elf Sprengel keine Beisitzer der FPÖ erschienen.

Schützenhilfe erhält Maier von SPÖ und Grünen. SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger, der in Gars in der Wahlkommission sitzt, berichtet davon, dass in Gars in drei Sprengeln keine FPÖ-Beisitzer dabei waren. Deutlich wird auch Grünen-Bezirkssprecher Walter Kogler-Srommer. Für ihn sei das Fernbleiben der FPÖ-Beisitzer neben der „bescheidenen“ Ausschussarbeit der FPÖ-Gemeinderäte ein weiteres Zeichen für „die Geringschätzung der Demokratie. Und dafür habe ich kein Verständnis.“

„Wir hätten genug Beisitzer gehabt. Diskutieren sollte man vielmehr, darüber, warum andere Parteien Druck auf unsere Leute ausüben.“FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler

Auf NÖN-Anfrage bestätigt FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler die Tatsache, dass einige FPÖ-Funktionäre, die als Beisitzer nominiert gewesen seien, nicht bei der Wahl erschienen sind. Der Grund dafür: „Sie haben einen Rückzieher gemacht, weil sie unter Druck gesetzt worden sind“, sagte Kofler. Er finde es bedenklich, dass seine Funktionäre schief angesprochen werden, wenn sie sich für die FPÖ engagieren. „Wir hätten genug Beisitzer gehabt. Diskutieren sollte man vielmehr, darüber, warum andere Parteien Druck auf unsere Leute ausüben.“

Bezirkshauptmann Johannes Kranner erklärte gegenüber der NÖN, dass die Funktion des Wahlbeisitzers ein freiwilliges Ehrenamt sei, ein Fernbleiben – trotz ordnungsgemäßer Ladung – also keine Konsequenzen nach sich ziehe. Eine genaue Anzahl, in wie vielen Sprengeln ein FPÖ-Beisitzer gefehlt hat, wollte Kranner aus Datenschutzgründen nicht sagen.