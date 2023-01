Bezirk Horn: Auftakt für die „Doppelspitze“

Werbung

Die Botschaft, dass nur ein starkes Ergebnis der ÖVP im Bezirk den Menschen des Bezirks etwas bringe, war Kerninhalt des Wahlkampfauftakts der Bezirks-ÖVP am vergangenen Samstag in der Horner Innenstadt.

Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl appellierte daher an die anwesenden Funktionäre, bei den Wählern Werbung für die Horner „Doppelspitze“ mit Landesrat Ludwig Schleritzko und Abgeordneten Franz Linsbauer zu machen. Nur mit zwei vergebenen Vorzugsstimmen – jeweils eine auf der Landesliste für Schleritzko und einer auf der Wahlkreisliste für Linsbauer – sichere für die Zukunft ab, dass der Bezirk weiter zwei starke Stimmen in St. Pölten habe.

Und sowohl Schleritzko als auch Linsbauer betonten dann die Wichtigkeit der guten Zusammenarbeit zwischen Land und Gemeinden, um Projekte im Sinne der Bevölkerung umsetzen zu können. 2023 werde ein herausforderndes Jahr. Mit der Landtagswahl stehe gleich am Beginn des Jahres die Entscheidung, wie es im Land weitergehen solle, sagte Schleritzko. Die Politik müsse den Menschen Lösungen anbieten. Und schon in der Vergangenheit habe sich das Land NÖ als verlässlicher Partner für die Gemeinden erwiesen. Und diese Partnerschaft wolle die ÖVP weiterführen, „damit die gute Gemeindearbeit weiter gehen kann und die Gemeinden gemeinsam mit ihrer Bevölkerung wichtige Projekte umsetzen kann“. Als Beispiel nannte er Investitionen in Kindergärten, Feuerwehr- und Gemeinschaftshäuser oder die Infrastruktur.

Linsbauer ergänzte, dass das „Miteinander“ in der ÖVP nicht nur gesagt, sondern auch gelebt werde. Und das sei für die Umsetzung von Projekten wichtig. Zudem sei er davon überzeugt, dass die ÖVP im Bezirk mit ihren 15 Kandidaten „das bessere Angebot“ habe: „Von erfolgreichen Bürgermeistern über Powerfrauen, reife und junge Kandidaten und Menschen, die sich in Vereinen engagieren, bilden wir unseren Bezirk perfekt ab.“

