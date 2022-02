Aus für Corona-Maßnahmen: Höchste Eisenbahn für den Handel

Die meisten Corona-Maßnahmen sollen mit 5. März fallen. Ab diesem Tag soll es — mit wenigen Ausnahmen, wie etwa in Pflegeheimen oder Spitälern — keine Zutrittsbeschränkungen mehr geben. Die NÖN befragte die Wirtschaftstreibenden, wie sie die neue Situation empfinden.

Zuversichtlich: Alexander Ziegelwanger. Foto: privat

Nur wenig Änderung erwartet sich Alexander Ziegelwanger aus Horn. Der Inhaber eines Expert-Elektrofachgeschäftes war auch während der vergangenen beiden Pandemie-Jahre immer für seine Kunden da: „Da unser Betrieb zu den systemrelevanten Versorgern zählt, glaube ich nicht, dass wir uns nun für einen plötzlichen Kundenansturm rüsten müssen. Durch das Click & Collect-System war es für unseren guten Kundenstamm immer möglich, den Bedarf an Elektrogeräten zu decken“, erklärt Ziegelwanger und gibt sich trotz möglicher Einkommenseinbußen zuversichtlich: „Man muss es so akzeptieren, wie es ist. In anderen Branchen kann ich mir vorstellen, dass die Öffnung am 5. März mehr Auswirkungen hat.“

Wirtschaftskammer-Obmann Werner Groiß. Foto: Tanja Wagner

Langfristige Schäden zwischen zehn und 20 Prozent vermutet Werner Groiß auf jeden Fall für die Gastronomie. „Die Menschen haben ihre Gewohnheiten geändert, Geburtstagsfeiern verschoben, die jetzt kaum noch nachgeholt werden. Auch die Vereinszusammenkünfte in den Gasthäusern sind weggefallen und ob alle wieder zurückkommen, das ist abzuwarten“, befürchtet der Obmann der Horner Wirtschaftskammer. Und auch seine Prognose für den Handel sieht etwas düster aus: „Selbst die hartgesottenen Kaufhausgeher haben in der Pandemie den Online-Handel entdeckt. Es ist zu befürchten, dass sie dabei bleiben, auch wenn die Geschäfte wieder offen haben.“ Sofern die Online-Einkäufe und deren Lieferung auch gut funktioniert haben. Die Öffnungsschritte werden von Groiß ausdrücklich begrüßt: „Es ist höchste Eisenbahn, um noch ein bisschen etwas für den Handel retten zu können!“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden