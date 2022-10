Ausbau der Kinderbetreuung: Eltern bleiben vorerst skeptisch

Dass es großen Bedarf an Kindergartenplätzen für Zweijährige geben werde, davon ist Irene Tutschek, NÖN-Mitarbeiterin und Elternbeirätin im Kindergarten in Eggenburg, überzeugt. „Ich beneide aber das Personal, das die Kinder zwischen zwei und sechs Jahren pädagogisch zu betreuen hat, wirklich nicht. Das ist schon eine große Aufgabe“, sagt die zweifache Mutter. Sie hofft, dass es auch ausreichend Plätze für Zweijährige geben wird. „Nicht, dass es wieder so wie aktuell bei den Zweieinhalbjährigen darauf hinausläuft, dass dann nicht alle Kinder einen Kindergartenplatz finden können“, hofft die Elternbeirätin.

Eine Elternvertreterin aus Japons, die namentlich nicht genannt werden will, meint, dass es grundsätzlich sehr toll sei, dass die Lücke zwischen dem Ende der Karenz und dem frühest möglichen Beginn im Kindergarten geschlossen werden soll. Für den Kindergarten selbst kann diese Veränderung jedoch eine Erweiterung der bisherigen Leistungen bedeuten. „Der Altersunterschied der Kindergartenkinder wächst und man muss überdenken, ob die Betreuung aller Kinder so noch in einer Gruppe möglich ist“, sagt sie.

Beispielsweise hätten Zweijährige ganz andere Bedürfnisse als Vorschulkinder, es würde eine Umschulung des Personals und die Bereitstellung anderer Spielsachen etc. brauchen. Die Idee sei also gut, die Umsetzung und Integration in Kindergärten wie wir sie bis jetzt kennen, könnte allerdings eine Herausforderung darstellen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.