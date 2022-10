Ausbau der Kinderbetreuung: Viele Fragen noch offen

Die Senkung des Kindergarten-Alters auf 2 Jahre, flächendeckende Nachmittagsbetreuung und ein kostenloses Vormittagsbetreuungsangebot schon für 0- bis 2-Jährige: Das sind die wesentlichen Punkte der Kinderbetreuungsreform, die im November beschlossen und bis 2027 in Niederösterreich umgesetzt werden soll. Auf die Gemeinden kommt dadurch eine Menge Arbeit zu: Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet damit, dass für die Erweiterung des Angebots niederösterreichweit 850 neue Gruppen in Kindergärten und Krippen benötigt werden. Die NÖN fragte nach, wie man diese schaffen will.

In der Stadt Horn sei man laut der zuständigen Stadträtin Maria van Dyck (ÖVP) in der glücklichen Lage, im Kindergarten in der Mödringerstraße relativ einfach eine vierte Gruppe anbauen zu können. „Darauf haben wir schon beim Neubau dieses Kindergartens vor einigen Jahren geachtet“, betont die Stadträtin. Problematischer könne hingegen die Suche nach dem für das dann wohl auch notwendige Personal werden. „Aber auch das müssen wir stemmen. Denn diese Neuregelung ist ein genialer Schritt für die Gesellschaft und die jungen Mütter. Damit haben es diese viel einfacher, wieder ins Berufsleben zurückkehren zu können“, ist van Dyck überzeugt.

Mit der Betreuungseinrichtung „Hörnchennest“, in der Kinder ab einem Jahr betreut werden, könne man in Horn den Bedarf der Kinderbetreuung aktuell sehr gut abdecken – das werde laut van Dyck dann auch mit der neuen Regelung in Zukunft so sein.

Eggenburg: Schon an der Kapazitätsgrenze

In Eggenburg schaut die Situation etwas anders aus: In dem erst vor einem Jahr eröffneten Kindergarten in der Mozart-straße, in den für den Zu- und Umbau um die 2,5 Millionen Euro aus EU-Mitteln geflossen sind, ist man an der Grenze der Platzkapazitäten angelangt. „Wir haben hier vier Kindergartengruppen und eine Gruppe für die Tagesbetreuung geschaffen. Mehr geht nicht mehr“, sagt Stadtrat Martin Neugebauer. Wie man ab 2024 die Zweijährigen in kleineren Kindergartengruppen unterbringen soll, werde schon eifrig durchdacht: „Fix ist aber noch gar nichts. Spannend wird es auf jeden Fall aus finanzieller Sicht werden“, meint der Stadtrat, der die erforderlichen Umstrukturierungen dennoch voll unterstützen wird: „Das wollen und werden wir uns auch leisten.“

In Eggenburg biete man nämlich mit dem Kindergarten und der Tagesbetreuungseinrichtung schon jetzt eine optimale Kinderbetreuung an, daran soll sich nichts ändern, denn: „Die Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder optimal betreut werden, während sie arbeiten müssen.“

Kinderbetreuung als „ursächlichste Aufgabe“

Das könne man auch in der Gemeinde Langau, wie Bürgermeister Franz Linsbauer betont. „Wir haben eine Kindergartengruppe und eine Gruppe für die Tagesbetreuung. Puffer für einen Zubau haben wir auch“, erklärt Linsbauer, der den Herausforderungen optimistisch entgegensieht: „Das schaffen wir, denn die Kinderbetreuung ist und bleibt die ursächlichste Aufgabe einer Gemeinde. Wichtig ist, dass es das Angebot gibt und die Eltern freiwillig entscheiden können, ob sie dieses annehmen oder nicht.“

In weiteren Gemeinden – etwa in Brunn an der Wild und in Altenburg wartet man einmal die Vorgaben des Landes, die Mitte November beschlossen werden, ab. Erst dann werde man mit den notwendigen Planungen beginnen, betonen Bürgermeisterin Elisabeth Allram aus Brunn sowie ihr Altenburger Kollege Markus Reichenvater.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.