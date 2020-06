Urlaubs-Anfragen gibt es, aber nur für Ziele in Österreich: Das berichtet Reiseberaterin Sabine Holzapfel-Friedrich vom ÖAMTC Reisebüro Horn. Warum? „Die Kunden möchten Sicherheit. In Österreich weiß jeder, worauf er sich einlässt. Jedes Land hat eigene Corona-Bestimmungen. Es gibt einfach zu wenig Information“, sagte sie. „Derzeit buche niemand eine Reise ins Ausland“, so Holzapfel-Friedrich.

Die Branche habe laut Holzapfel-Friedrich vor Corona einen guten Start in das Jahr gehabt. „Wir informieren Kunden jetzt über Stornogebühren und Deadlines, wofür sie uns auch sehr dankbar sind. Viele, die bereits eine Reise gebucht haben, warten noch zu, wie sich die Situation in den nächsten Monaten entwickeln wird.“

Generell halten sich die Buchungen in Grenzen. Zudem sei Urlaub in Österreich nicht das Kerngeschäft. Sehr gut laufen hingegen die Angebote von ÖAMTC-Autoreisen. „Dort gibt es viele Zuckerl“, sagte Holzapfel-Friedrich. Gebucht wird übrigens von allen Altersschichten gleichermaßen.

Sie ist froh, das sie in einer Firma wie ÖAMTC arbeitet, die auch in der Krise noch gut aufgestellt ist. „Wir sind in Kurzarbeit, aber es werden keine Arbeitsplätze abgebaut. Einzelbüros kämpfen im Moment sicher mehr als Konzerne.“ Generell werden Reisebüros länger brauchen, bis sie sich wieder erholen, so Holzapfel-Friedrich.