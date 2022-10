Ballsaison: Zurück aufs Parkett oder Coronapause?

Die Ballsaison steht wieder vor der Tür. Die Organisatoren stehen dabei heuer vor einer außergewöhnlichen Situation. Die vergangenen beiden Jahre mussten schließlich aufgrund der Pandemie so gut wie komplett ins Wasser fallen. Heuer sieht die Lage da schon etwas besser, wenn auch nicht ideal aus. Steigende Corona-Zahlen schweben erneut ominös über allen Großveranstaltungen. Zusätzlich erschwerend, hat auch der Personalmangel in der Gastronomie ein Wörtchen mitzureden.

Die Veranstalter sind in der aktuellen Ballsaison noch etwas zurückhaltend, doch viele Entscheidungen bezüglich Terminen werden in den kommenden Wochen fallen. So sind beispielsweise viele Feuerwehren noch unentschlossen. In zahlreichen Gemeinden sind keine Bälle geplant.

Vorbereitungen für Studentenball laufen

Im Gymnasium Horn laufen bereits bei den Schülern und Lehrern die Vorbereitungen auf den Studentenball, der am 21. Jänner im Vereinshaus geplant ist, auf Hochtouren. Laut Direktor Michael Ableidinger hoffe man sehr, dass dieser Ball auch stattfinden kann. „Nachdem diese traditionellen und immer gut besuchten Bälle sowohl im Jänner 2021 als auch im Jänner 2022 abgesagt werden mussten, konnten im heurigen Mai dann doch die Maturanten des vergangenen Schuljahres beim Studentenball feiern.“

Für Direktor Ableidinger seien diese Ballveranstaltungen wichtig. Er ist aber nicht nur als Schulleiter von derartigen Veranstaltungen „betroffen“. Er gehört auch zur im Jahr 2000 gegründeten Band „Crazy Teachers“, die aus Lehrern des Gymnasiums Horn besteht.

Die „Crazy Teachers“ sorgten vor Corona bei zahlreichen Bällen für die passende Tanzmusik. „Heuer sind drei Ballauftritte fix geplant, zwei weitere Termine wurden mittlerweile abgesagt“, bedauert Ableidinger, der mit seinen Bandkollegen schon beim HTL-Ball im VAZ St. Pölten und natürlich beim Studentenball des Gymnasiums Horn aufgespielt hat.

Lehrerband ist für Ballsaison gerüstet

Die bekannte Lehrerband soll auch beim Horner Stadtball am 14. Jänner im Vereinshaus aufspielen – wenn dieser stattfindet. „Geplant ist dieser Ball, aber wir wissen nicht, was coronabedingt noch auf uns zukommt“, betont Stadträtin Maria van Dyck (ÖVP). Es gebe viele Stammgäste, die diesen Ball gerne besuchen. „Aber in den vergangenen Jahren sind die Besucherzahlen immer zurückgegangen. Das ist aber auch bei anderen Bällen zu bemerken gewesen“, zeigt die Stadträtin auf.

Vereinshaus Horn ist für Veranstaltungen beliebt

Sowohl der Stadtball als auch der Ball des Gymnasiums Horn werden im Vereinshaus abgehalten. Diese beiden Bälle sind derzeit auch die einzigen, die laut dem zuständigen Stadtrat Marco Stepan (SPÖ) in diesem beliebten „Ballsaal“ ausgetragen werden. „Andere Termine wurden bisher noch nicht gebucht. Ich bin aber guter Dinge, dass nach zweijähriger Zwangspause die größeren Veranstaltungen wieder stattfinden werden“, meint Stepan.

Neben den beiden Bällen werden auch das Neujahrskonzert und der Neujahrsempfang des Bürgermeisters im Vereinshaus ausgetragen.

