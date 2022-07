Bauarbeiten: Sieben Wochen Straßensperre

Der Kreisverkehr in der Nähe der Eni-Tankstelle bei Horn wird saniert. Ab dem 18. Juli ist dafür auch eine Sperre des Kreisverkehrs und damit verbunden Umleitungen notwendig. Die Sperre könnte bis zu sieben Wochen dauern.

Notwendig wurde die Sanierung, da die Fahrbahn im vierstrahligen Kreisel aufgrund der hohen Frequentierung – das durchschnittliche Verkehrsaufkommen beträgt hier mehr als 8.000 Fahrzeuge pro Tag – bereits stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Begonnen wird mit den Fräsarbeiten des Fahrbahnbelages und der oberen bituminösen Tragschicht, diese Arbeiten sollen rund zwei Tage in Anspruch nehmen. Danach werden die Fahrbahnteiler in den Zufahrtsbereichen sowie die Bordsteine des Mittelkreises saniert. Zusätzlich wird eine Leerverrohrung für die Stromversorgung zum Mittelkreis verlegt. Dann werden die bituminöse Tragschicht und eine Deckschichte neu aufgebracht. Zum Schluss soll noch das Bankett angepasst werden, auch Bodenmarkierungen werden aufgebracht. Mit der Fertigstellung rechnet Bürgermeister Gerhard Lentschig für Ende August. Durchgeführt werden die Arbeiten von der Straßenmeisterei Horn mit Bau- und Lieferfirmen der Region. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 280.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Die Umleitung führt teilweise durch das Horner Stadtgebiet, eine Zufahrt zu den Liegenschaften im Baustellenbereich ist jederzeit möglich.

Auch B 34 und Brücke über Kamptalbahn erneuert

Um Synergieeffekte zu nutzen, wird im Zuge der Sperre auch gleich die B 34 südlich des Kreisverkehrs bis zu den Auf- und Abfahrtsrampen zur B 2 auf einer Länge von rund 500 Metern saniert. Hier wird mit einem Kostenaufwand von 215.000 Euro ebenfalls die vorhandene bituminöse Trag- und Deckschichte abgefräst und eine neue Tragschichte und Deckschicht aufgebracht. Zeitgleich wird das Brückenobjekt über die Gleise der Kamptalbahn im Zuge der B 34 aufgrund vorhandener Zeitschäden instandgesetzt.

Die erforderlichen Baumaßnahmen können aufgrund der Totalsperre in wesentlich kürzerer Zeit ausgeführt werden, sagt Landesrat Ludwig Schleritzko. Zudem ermöglicht eine Gleissperre der Kamptalbahn im gleichen Zeitraum eine gefahrlose Betoninstandsetzung des Brückentragwerks.

Neben einer Teilintegralisierung (Entfall der Fahrbahnübergangskonstruktionen) des Brückenobjekts werden die Deckschichte, Teile der Schutzschichte und der Abdichtung sowie bestehende Brückenausrüstungsteile erneuert bzw. instandgesetzt. Die Kosten dafür betragen rund 460.000 Euro, auch sie werden vom Land NÖ getragen.

