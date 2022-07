Bei Hospiz: Neuwahl und ein sensibles Thema

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Vereins „Mobiles Hospiz Bezirk Horn“ stellte Christine Zeiner den Jahresbericht vor. Insgesamt wurden im Vorjahr 2.970 Stunden ehrenamtlich bei der Begleitung von schwerstkranken Menschen und in der Trauer-, und Angehörigenbegleitung geleistet. Das Hospizteam besteht aus 24 Hospizmitarbeitern mit einem abgeschlossenen Grundkurs für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung.

Im Rückblick auf das Jahr 2021 hat das Coronavirus auch das Verhalten und die Gewohnheiten in der Begleitung verändert. „Nichtsdestotrotz ist uns umso mehr klar geworden, dass wir Menschen als soziale Wesen auf Begegnungen, Zuwendung und Nähe angewiesen sind“, so Zeiner. Das Jahr 2021 war geprägt von der Schwierigkeit, diese Gegensätze in eine gute Balance zu bringen. Solidarisch gelinge es dem Team des Mobilen Hospizes auch weiterhin, gemeinsam die Grundanliegen der Hospizidee mit großem Engagement zu erhalten.

Die Funktionsperiode für den Vorstand beträgt laut Statuten drei Jahre. Aus diesem Grunde wurden bei dieser Jahreshauptversammlung Neuwahlen durchgeführt, das Ergebnis fiel einstimmig aus. Obfrau bleibt Roswitha Helwig, ihre Stellvertreter sind Eleonore Hentschke und Friedrich Eckhard, als Kassier fungiert Walter Schmidt. Schriftführerin ist Gertraud Busta, für Found-raising ist Karl Busta zuständig. Die Öffentlichkeitsarbeit wird von Angelina Falkner übernommen. Weitere Vorstands-Mitglieder sind Dietmar Weixler, Claudia Grötz, Marion Wirth und Marco Stepan.

Dietmar Weixler, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, Leiter des Palliativteams am Landesklinikum Horn und Präsident der Österreichischen Palliativ Gesellschaft, hielt einen Vortrag zum Thema „Assistierter Suizid – Wie geht es nun weiter?“. Mehr als 100 Teilnehmer erhielten über dieses sehr sensible Thema Informationen. Anschließend gab es eine bewegende Diskussion mit den Vortragenden.

Die Veranstaltung fand im Festsaal der Sparkasse Horn statt. Der wurde ebenso wie der anschließende Imbiss von der Sparkasse Horn im Namen von Direktor Helmut Scheidl kostenlos zur Verfügung gestellt.

