Mit dem verlängerten Pfingstwochenende ist auch im Bezirk Horn die Urlaubs-Saison voll angelaufen.

Nach der coronabedingten Zwangspause für die Hotellerie öffnete nach zehnwöchiger Sperre etwa das Feriendorf Gallien die Türen für Gäste. „Von einem Normalbetrieb kann noch nicht die Rede sein“, meinten Monika und Bruno Toifl. Für sie braucht es in den kommenden Wochen vor allem eines: Flexibilität.

Den Toifls kommt bei ihrer Wiedereröffnung zugute, dass sie in ihrem Feriendorf mehrere „Standbeine“ haben. Neben Fisch- und Rinderzucht wurde heuer ein Sägewerk errichtet. „Daher sind wir gut durch die Krise gekommen. Einfach war es aber nicht“, betonte Toifl, auch wenn sein Betrieb nicht von Krediten oder Zuschüssen abhängig sei.

Ein Vorteil für die Toifls: Viele Gäste sind Stammgäste, kommen aus Österreich und müssen nicht mit dem Flugzeug anreisen. Die Ferienhäuser, Tipi-Bungalows, Blockhäuser und der Campingplatz seien auch schon gut gebucht.

Fastenzentrum zu 100 Prozent ausgelastet

Einige Gäste haben zwar auf 2021 umgebucht, doch seit der Wiedereröffnung stehe das Telefon kaum still. Monika und Bruno Toifl haben die Zwangspause genutzt, um nicht nur Renovierungen im Feriendorf durchzuführen, es gibt ab heuer erstmalig ein hausgemachtes Bio-Eis mit Produkten von heimischen Lebensmittelhandwerkern.Ähnlich gut gebucht ist auch das Fastenzentrum in Pernegg, wie Betreiber Klaus Rebernig erzählt. Besonders hart getroffen wurde das Zentrum, da der Lock-Down während einer Hoch-Saison, der Fastenzeit, erfolgte. Sein Haus habe daher mit großen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Aber: Als eines von nur wenigen Hotels in Österreich sei man von Beginn weg zu 100 Prozent ausgebucht, schon am vergangenen Wochenende wurde der Betrieb nach „Momenten der Verzweiflung, der Unsicherheit, des Sich-im-Stich-gelassen- und- unverstanden-Fühlens von Förderstellen, aber auch Zeiten des Nachdenkens, des Bewusst-Werdens, der Zuversicht und letztendlich der Vorfreude“ wieder aufgesperrt.

Aber auch kleinere Betriebe spüren, dass die Urlaubssaison heuer keine verlorene sein wird, wie Regina Weineck, die gemeinsam mit ihrem Mann Martin auf ihrem Winzerhof in Röschitz auch Zimmer vermietet, erzählt. So seien schon zahlreiche Anfragen für die Sommermonate bei ihr eingetrudelt.

Die vielfältigen Möglichkeiten mitten in der Natur seien für das Waldviertel ein großer Vorteil. Im Ferienparadies Gallien etwa reicht das Angebot vom Angeln (ohne Angelkarte) und selbst grillen über spannende Abenteuernächte im Tipi, Lagerfeuerromantik und Erlebnissen und Ruhe in der Natur bis zu Romantik-Wochenende mit Sauna und Candlelight-Dinner.