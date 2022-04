Bewegungsmangel bei Kindern: Endlich raus aus der Komfortzone

Werbung

Der Bewegungsmangel bei den Kindern hat sich in den zwei Jahren der Corona-Pandemie verschlimmert. Das bestätigen sowohl Ärzte, Pädagogen und Vereinsfunktionäre, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Aber: Mit etwas Willen und Einsatz sind die Mängel, die sich bei Kondition und Koordination eingeschlichen haben, als auch die Kilos, die dazugekommen sind, wieder wettzumachen. Auch die Eltern sind dabei gefragt.

„Generell sind Bewegungsmangel und Gewichtszunahme seit Jahren ein gesellschaftliches Problem, das sich durch Corona verschärft hat. Die Zahl an übergewichtigen Kindern steigt, ebenso die Zuckerkrankheit. Einfach ist es natürlich nicht, dagegen zu wirken. Aber wenn das Kind merkt, worum es geht, dann kann man erfolgreich etwas dagegen tun“, betont die praktische Ärztin Claudia Sailer aus Röschitz, die auch als Mutter diese Probleme, die im Elternhaus ihren Anfang nehmen, selbst kenne. Das Ernährungs- und auch das Bewegungsverhalten der Eltern präge die Kinder, die dieses Verhalten übernehmen, ist Sailer überzeugt. Gemeinsames Bewegen und miteinander Gesundes Kochen wäre da ein guter Ansatz“, empfiehlt die Ärztin.

Direktor Christian Langer von der Sport-Mittelschule Gars ist ebenfalls schon seit Jahren mit dieser Problematik vertraut. In den vergangenen Monaten habe sie zugenommen. „Die Bewegungsfreude bei den Kindern ist während der Corona-Pandemie zurückgegangen. Dadurch ergaben sich teilweise doch eklatante Verschlechterungen bei der Fitness der Kinder. Es mussten sogar die Limits für die Eignungsprüfungen zurückgeschraubt werden, die Volksschüler absolvieren müssen, um in die Sport-Mittelschule wechseln zu können“, erklärt der Direktor. In acht Stationen muss ein Punktelimit erreicht werden. Dabei sind unter anderem Bälle zu werfen und zu fangen, auf Stangen zu klettern oder bei einem Acht-Minuten-Lauf so viele Runden wie möglich zu laufen. Diese Kriterien gelten in ganz NÖ.

Eltern sind Vorbilder, auch beim Handy-Umgang

Der Mangel an Bewegung sei laut Langer ein gesellschaftliches Problem, das seit rund 20 Jahren zunehmen würde. „Die Eltern gehen arbeiten und können oft nicht ihrer Vorbildwirkung nachkommen. Die Kinder verbringen immer mehr Zeit mit Handy oder Laptop, was sich auch auf das Gewicht der Kids negativ auswirke. „Daher ist eine organisierte Bewegung gefragt. Diese wird an der Sport-Mittelschule mit sieben Stunden Sport pro Woche geboten“, erklärt der Direktor. Das große Interesse an diesem Schultyp beweise, dass viele Kinder den Wunsch haben, sich mehr zu bewegen.

Diesen Wunsch der Kinder kann Sandra Fasching vom „Generationen im Zentrum“ Eggenburg nur bestätigen. „Das merken wir in allen Altersgruppen. Unsere Bewegungsgruppen sind ausgebucht und alle sind mit Begeisterung dabei“, meint Fasching, die seit vier Jahren diese Kurse leitet. Seit Kurzem bietet das GiZ Eggenburg auch einen Bewegungskurs für Kinder mit besonderen Bedürfnissen an. Die 15 Jahre, in denen das GiZ für Bewegung sorgt, haben gezeigt, dass jene Kinder, die von klein auf einen Zugang zur Bewegung haben, sich auch weiter gerne sportlich betätigen. „Bei Kindern, die diese Vorbilder nicht haben, gelangen Bewegung und Sport ins Hintertreffen“, so Fasching, die sich aktuell über viele Kursteilnehmer freuen kann.

Bei der Sportunion Horn ist das aber leider nicht der Fall. Laut Obmann Herbert Daberger gingen in den vergangenen zwei Jahren an die 100 Mitglieder verloren – vor allem Jugendliche hätten diesem Verein den Rücken gekehrt. „Außerdem führte die Corona-Pandemie bei vielen zu einem Mangel an Kondition und Koordination. Es ist eine Bequemlichkeit eingetreten, nachdem Corona einen massiven Schnitt in den Sportvereinen und auch in den Schulen gesetzt hat“, ist Daberger überzeugt. Aber auch davon, dass diese Mängel aufgeholt werden können – aber nur, wenn die Intensität der Trainings steigt. „Damit haben momentan alle Vereine im Breitensport zu kämpfen.“

Um die Kinder und Jugendlichen wieder zur Bewegung zu bekommen, macht die Sportunion aktuell in den Schulen Werbung für ihre Sportangebote. Die Trainer stehen jedenfalls bereit und die Ausrede „schlechtes Wetter“ gelte auch nicht: Der Großteil der Trainings findet in der Halle statt.

Markus Reiss, Nachwuchsleiter vom SV Horn zeigt sich mit der Anzahl der Kids, die zu den Trainings kommen, zufrieden: „Wir haben langsam begonnen und die Intensität der Trainings stetig gesteigert. Jetzt sind wir wieder im normalen Rhythmus.“ Der Mitgliederstand sei unverändert geblieben. „Dafür haben unsere Hometrainings, die wir während der Lockdowns angeboten haben, sicherlich beigetragen. Damit konnten wir den Kontakt zu den Kindern und den Eltern halten.“

Vorbild sein

