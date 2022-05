Bezahlen mit Bargeld nicht wegzudenken

Werbung

Jahrtausende dauerte die Entwicklung vom Tauschhandel zu unserem heutigen Zahlungsmittel. Ist „Geld“ in seiner Form als Münze oder Papiergeld noch zeitgemäß?

„Bargeld ist nach wie vor das wichtigste Zahlungsmittel“, davon ist Wirtschaftskammer-Obmann Werner Groiß überzeugt. „Auch wenn viele Bankfilialen geschlossen werden und nur noch ein Bankomat stehen bleibt, im privaten Bereich wird sich das Bargeld nicht verdrängen lassen. Vor allem die ältere Generation ist mit Internetbanking und Apps nicht so vertraut, wie die Jugend.“

Anders sei die Situation laut Groiß in den Wirtschaftsbetrieben: „Hier geht der Trend eindeutig in Richtung bargeldloser Zahlungsverkehr. Ein Vorteil ist, dass man auch die Zahlungsbestätigung gleich am Auszug hat.“

Bargeldlos — ein Thema für die nächste Generation

„Vielleicht in der nächsten Generation“, vermutet Seniorenbund-Bezirksobmann Rudolf Weiser, könne ein Verschwinden des Bargeldes möglich sein. „Bei einem größeren Zahlungsbetrag nehmen die Senioren vielleicht die Karte, der normale Einkauf wird aber bar bezahlt“, erklärt Weiser, der sich auch massiv gegen die Schließung von Bankfilialen ausspricht. „In jeder Großgemeinde sollte zumindest eine Filiale erhalten bleiben. Vor allem ältere Menschen brauchen oft Hilfe, wenn es darum geht, die Zahlscheine richtig auszufüllen. Der Bankangestellte hilft, der Automat nicht.“ Ob jemand lieber mit Karte, über Internet-Banking oder mit Bargeld bezahle, habe nichts mit der Übersicht über seine Finanzen zu tun. „Jemand, der in seinem Leben Ordnung hat, der hat sie auch am Konto“, ist Weiser überzeugt.

Fehlende Infrastruktur — vermehrte Abwanderung

Auch beim Pensionistenverband Horn sieht man die Situation ähnlich. „Die Schließung der Bankfilialen geht einher mit dem Gemeindesterben. Es gibt keinen Greißler mehr, kein Wirtshaus, und auch die Messe in der Kirche wird nur alle paar Wochen von einem Priester gelesen. Die Abwanderung wird mehr, die Infrastruktur weniger“, ist Johann Hofbauer von der Ortsgruppe Horn überzeugt.

Mit dem Wegfall der Bankfilialen sieht er auch eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit für die ältere Generation schwinden. „Natürlich ist Internet-Banking für die ‚jungen Pensionisten‘ ein Thema, die vielleicht auch im Beruf mehr mit EDV zu tun hatten. Der überwiegende Teil der Pensionisten ist aber nach wie vor ein Bargeldzahler.“

Als „nicht absehbar“ bezeichnet Cornelia Knell-Schleicher, Bezirksvertrauensfrau der Gastronomie und Inhaberin des Landgasthofes Knell in Mold, die Entwicklung von Bargeld zu Karte. „Seit Beginn der Corona-Pandemie können wir schon eine Tendenz in Richtung Kartenzahlung feststellen. Dabei könnte ich jedoch nicht feststellen, dass es nach Altersgruppen Unterschiede gibt. Die Gäste zahlen sowohl bar, als auch mit Karte“, erklärt Knell-Schleicher.

Größere Beträge werden meist überwiesen

Auch im Gasthof Buchinger in Harmannsdorf kann man sich nicht vorstellen, ganz auf Bargeld zu verzichten. „Der Großteil unserer Gäste bezahlt noch immer bar. Kleinere Feierlichkeiten oder Firmenessen werden oft mit Bankomat- oder Kreditkarte bezahlt, die Rechnungen von größeren Veranstaltungen werden am häufigsten überwiesen“, erklärt Sandra Buchinger von der Geschäftsleitung. „Wir haben einige, wenige Gäste, die grundsätzlich (fast) immer bargeldlos bezahlen.“

Die Höhe des Betrages ist nicht entscheidend, ob die Gäste bargeldlos bezahlen oder nicht. „Wir haben kein Limit, ab welchem Betrag bargeldlos bezahlt werden kann. Bei zu hohen Beträgen bitten wir um Überweisung, da die Gebühren für Kartenzahlungen sonst zu hoch sind“, erläutert Buchinger.

Eine Möglichkeit, über Kartenzahlung Bargeld zu beheben, wie dies in einigen Geschäften möglich ist, gibt es im Gasthof Buchinger nicht. „Wir haben am Anfang überlegt, unseren Gästen dieses Service anzubieten, uns aber dann dagegen entschieden.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.