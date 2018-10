Mit gemischten Gefühlen reagieren Schuldirektoren im Bezirk Horn auf das von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) geplante „Pädagogik-Paket“.

„Wenn sich Schulen über acht Jahre hinweg erfolgreich in eine Richtung entwickelt haben und das jetzt alles über den Haufen geworfen wird, macht mich das stutzig“, sagt etwa Wolfgang Waldherr , Direktor der Neuen Mittelschule (NMS) Eggenburg auf Nachfrage der NÖN.

Worum geht es? Bildungsminister Faßmann möchte in den Volksschulen wieder Ziffernnoten einführen. Sitzenbleiben soll ab der zweiten Klasse möglich sein. Die Neuen Mittelschulen sollen künftig nur mehr „Mittelschulen“ heißen, es soll zwei Leistungsgruppen, „Standard“ und „Standard AHS“, geben. Förderunterricht soll verpflichtend sein. Auch ein freiwilliges zehntes Schuljahr soll in den Polytechnischen Schulen künftig wieder möglich sein.

„Arbeit von Experten würde in Frage gestellt“

Konkrete Unterlagen über Faßmanns Pläne liegen in den Direktionen im Bezirk Horn noch nicht vor, sagt Waldherr. Keine Stellungnahme abgeben wollten daher Heribert Naber, Direktor der NMS Horn sowie Martina Auß, Lehrer-Personalvertreterin im Bezirk Horn. Erst müssten konkrete Unterlagen über die Pläne auf dem Tisch liegen, so die beiden unisono.

Wolfgang Waldherr, Direktor der NMS Eggenburg, kritisiert „Pädagogik-Paket“ des Bildungsministers. | NOEN

Waldherr hingegen meinte, dass die Arbeit von Pädagogikexperten in Frage gestellt werde, wenn es nun so kommen sollte, wie von Faßmann geplant: „Zuletzt wurde Schule mit Team-Teaching und durchgemischten Klassen gemacht. Mit der Unterscheidung in zwei Leistungsniveaus säßen erst recht wieder homogene Gruppen in den Klassen“, kritisiert Waldherr.

Nicht über einen Kamm scheren solle man nach ihm die Bedürfnisse der Schulen: „Ein gemeinsames Schulsystem für eine Vorortschule in Wien, wo vielleicht zwei Kinder in der Klasse Deutsch sprechen, und meiner Schule in Eggenburg ist nicht sinnvoll.“ Egal auf was sich die Politik einige, eines ist für Waldherr klar: „Wir werden daraus etwas zusammenschnitzen, das für das Wohl der Kinder das Beste ist“.

Überbordende Bürokratie an Schulen

Anders als Waldherr könne sich Wolfgang Welser, Direktor in der NMS Gars, mit den geplanten Leistungsgruppen anfreunden: „Eine solche Differenzierung nach Leistung ist kein Nachteil. Damit könnte ich gut leben.“ Wer die geplanten Änderungen im Schulsystem schlecht rede, „hat eine ‚rote Blendung‘, um es parteipolitisch zu sagen,“ schießt Welser nach.

Er spricht sich für eine Ziffernnotengebung in den Volksschulen aus. „Bei manchen Volksschülern, die wir bekommen, merkt man, dass sie durchgestreichelt wurden. Im späteren Leben wird man auch nach Leistung gemessen.“

„Bei manchen Volksschülern, die wir heraufgereicht bekommen, merkt man, dass sie durchgestreichelt wurden.“Wolfgang Welser, Direktor der NMS Gars, begrüßt Ziffernoten in den Volksschulen

Waldherrs Kritik an der politischen Vorgehensweise teilt Welser aber: „Die Bürokratie an den Schulen ist überbordend. Wir sind mittlerweile Handlanger der Politik. Irgendwelche Schreibtisch-Attentäter ohne Praxiserfahrung entscheiden für uns.“

„Sinnvoll“ findet Regina Hartl , Direktorin der VS Röhrenbach und Altenburg, die geplante Einführung von Ziffernnoten an den Volksschulen. Bisher konnten Eltern gemeinsam mit den Lehrern entscheiden, ob die Kinder mit Noten, oder in Form einer schriftlichen Leistungsinformation beurteilt werden.

„Wir haben beides ausprobiert“, so Hartl. Bei einer Leistungsinformation gebe es oft Unsicherheit bei den Eltern, es sei schwierig, „die Bewertung auf den Punkt zu bringen“, sagt Hartl und weiter: „Ziffernnoten sind leichter verständlich und klarer.“

Sitzenbleiben sieht Hartl als eine Chance für die Kinder, nicht überfordert zu werden. „Bei uns gibt es ja auch die Möglichkeit, freiwillig eine Klasse zu wiederholen“, sagt die Direktorin.

In die gleiche Kerbe schlägt Sigrid Braunsteiner , Schulleiterin der VS Eggenburg und Röschitz. „Ich begrüße die Pläne von Heinz Faßmann“, sagt sie im Gespräch mit der NÖN. Die Leistungsbeurteilung nach Ziffernnoten sei transparenter als mit einer Leistungsinformation.

In ihren Schulen werden Noten vergeben. Eine Zweidrittelmehrheit, die es im Rahmen eines Schulforums brauche, um auf eine alternative Bewertungsmethode umzusteigen, ging sich noch nie aus.

Gegen Ziffernnoten spricht sich die Leiterin der Privatschule in Mold, Claudia Gantner , aus. Dort wird statt Noten in Kinder-Eltern-Lehrer-Gesprächen die Dokumentation individueller Lernfortschritte zur Bewertung herangezogen. „Notengebung alleine hat wenig Auswirkungen auf das Lernen der Kinder“, so die klare Meinung von Gantner.

Positiv sieht der Direktor der Polytechnischen Schule Horn, Christoph Meinhard , die Wiedereinführung eines freiwilligen zehnten Schuljahres in den Polytechnischen Schulen. „Das ist eine feine Sache. Ich freue mich, dass das umgesetzt werden soll.“