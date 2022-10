Blackout-Gefahr: Energie sparsamer verbrauchen

Ein Blackout ist ein Ereignis, das theoretisch eintreten könnte. Jedenfalls laufen vielerorts massive Vorbereitungen, um sich auf einen großflächigen Stromausfall vorzubereiten. Doch eines ist auf keinen Fall angesagt: Panik zu verbreiten.

Seitens der Freiwilligen Feuerwehren gibt es Vorbereitungen, wie Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer bestätigt: „In Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft und den Gemeinden gibt es seitens des Landesfeuerwehrverbandes eine Ankaufaktion für Stromaggregate. Außerdem wird die Bevölkerung in Vorträgen durch den Zivilschutzverband über die erforderlichen Maßnahmen informiert.“

Der Zivilschutzverband gibt auch Broschüren aus, in denen die erforderlichen Mindestmengen an Lebensmitteln oder sonstigen Dingen wie Taschenlampen, Batterien, Radio, etc. aufgelistet sind, die in jedem Haushalt für eine gewisse Sicherheit sorgen sollen. „Wir als Blaulichtorganisationen werden funktionieren. Wir sind gut vorbereitet und gut ausgerüstet, auch wenn ich hoffe, dass wir dieses Szenario nicht erleben müssen“, hegt Angerer die Hoffnung, dass die geübten Situationen nicht eintreffen werden. Auch vor zu viel Fernsehen (vor allem vor Katastrophenfilmen zu dem angesprochenen Themenbereich, die die Menschen in Panik versetzen) warnt Angerer. „Trotzdem rate ich, auch als Privatperson vorzusorgen, denn wenn ein Blackout kommt, dann können wir diesen nur bewältigen, wenn wir alle zusammenhelfen.“

Sich Gedanken über Stromverbrauch machen

Als Verursacher für den hohen Stromverbrauch sieht Angerer die Vielzahl an Elektrogeräten, auf die ein moderner Haushalt heute nicht mehr verzichten möchte: „Wir verbrauchen immer mehr Strom, daher muss auch immer mehr produziert werden. Vielleicht müssten wir uns doch einmal darauf besinnen, auf welche Geräte wir verzichten könnten.“

Sich gut informieren und auf den möglichen Ernstfall vorbereitet sein, das war auch dem Seniorenverein und der Gemeinde Brunn ein Anliegen. „Wir wissen nicht, wann es passiert, aber wir können damit rechnen, dass es passieren wird“, begründet Seniorenbundobmann Kurt Stefal die Wichtigkeit des Vortrages. „Kein Strom, kein Einkaufen, kein Tanken und auch keine Wasserversorgung. Was tun, wenn plötzlich tagelang der Strom ausfällt? Panik ist wenig hilfreich. Was bei einem Blackout wirklich zu tun ist, wurde bei der Podiumsdiskussion mit über 90 Gemeindebürgern und hochrangigen Interviewpartnern erörtert“, ist Stefal zuversichtlich, damit wichtiges Wissen für den Fall der Fälle vermittelt zu haben.

Einen Schritt weiter ist man in der Gemeinde Röhrenbach, wo bereits vor rund zwei Jahren eine groß angelegte Blackout-Übung stattgefunden hat. „Unsere Feuerwehren und das Gemeindeamt sind auf Notfallsituationen vorbereitet und mit Notstromaggregaten ausgestattet. Auch der Betrieb unserer Pumpenwerke für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung ist gewährleistet“, erklärt Bürgermeister Gernot Hainzl und hebt auch die gute Information der Zivilbevölkerung durch den Zivilschutzverband hervor.

„Unsere Übung war vielleicht ein Auslöser dafür, dass die Bewohner unserer Gemeinde auf einem sehr guten Versorgungslevel sind. Nur ein Notstromaggregat zu besorgen ist jedoch zu wenig. Man muss sich auch über dessen richtige Inbetriebnahme und Handhabung informieren. Dass jeder Haushalt einen gewissen Vorrat an Wasser und Nahrungsmitteln zu Hause haben sollte, ist selbstverständlich. Ebenso Kerzen, Taschenlampen, Toiletteartikel. Denn die Gemeinde oder die Feuerwehren können zwar im Notfall die zentralen Informationen und Beratungen weitergeben, letztendlich ist jeder Bürger aber doch auch für sich selbst verantwortlich.“

In der Gemeinde Röhrenbach wird auch darüber nachgedacht, die Stromsicherheit durch die Erweiterung der Photovoltaik-Anlagen und damit verbundener Stromspeicherkapazitäten zu gewährleisten. „Eine Investition, die auch unsere Abwasserversorgung und Abwasserbeseitigung stromautark machen würde“, ist Bürgermeister Hainzl überzeugt, mit diesen Plänen auf dem richtigen Weg für die Zukunft zu sein. „Dennoch finde ich es wichtig, dass wir alle uns Gedanken darüber machen und sensibel dafür werden, wo wir Energie verprassen und wo wir vielleicht im eigenen Haushalt Einsparungen tätigen könnten.“

