Nach 15 Jahren als Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn/Waidhofen des NÖ Blasmusikverbandes tritt Burghard Reiss bei der Vorstandsneuwahl am 24. Mai nicht mehr an. Die NÖN bat ihn zu einer kleinen Bilanz seiner Amtszeit.

NÖN: Sie waren seit 2006 Chef der 900 Blasmusiker in den Bezirken Horn und Waidhofen. Wie fällt ihre Bilanz dieser Zeit aus?

Burghard Reiss: Was für mich in dieser Zeit zu beobachten war: Die Kapellen wurden jünger, größer und haben ihr musikalisches Niveau enorm gesteigert. Außerdem hat sich auch die Bereitschaft der Kapellen, wieder bei Kammermusikwettbewerben teilzunehmen vergrößert. Es waren wunderbare 15 Jahre, die ich in dieser Funktion tätig sein durfte. Ich habe so viele Leute kennengelernt, da gab es nie ein schiefes Wort. Es lief immer alles auf Augenhöhe ab.

Dabei war die Obmannschaft eigentlich gar nicht Ihr Ziel ...

Reiss: Genau. Ich war zunächst Rechnungsprüfer und dann einer von zwei Obmann-Stellvertretern. Ich bin immer davon ausgegangen, dass mein Kollege neuer Obmann wird. Dann habe ich aber durchaus heftige Kritik geübt und auf den Tisch gehaut. Da hat es geheißen: Dann zeig, dass du nicht nur kritisieren, sondern es auch machen kannst.

Und das haben Sie dann auch bewiesen, sonst hätten Ihnen die Kollegen nicht so lange das Vertrauen geschenkt ...

Reiss: Dass uns viel gelungen ist, ist der Tatsache zu verdanken, dass es im Vorstand lauter Top-Leute gegeben hat. Man konnte sich auf jeden verlassen. Ich habe immer gesagt: Von allen BAG-Obmännern hat es der aus Horn/Waidhofen am besten.

Wird das auch für Ihre Nachfolgerin Melanie Tiller gelten? Sie übernimmt ja in einer für die Blasmusik nicht gerade leichten Zeit!

Reiss: Für sie geht es nach diesem Corona-Jahr eigentlich bei Null weg. Ich kann aber entspannt gehen, weil ich weiß, dass da eine „junge Garde“ nachkommt, die bewundernswert ist.

Man kann sich Burghard Reiss ohne Blasmusik gar nicht vorstellen. Sie werden schon weiter in Langau aktiv sein?

Reiss: Natürlich, ich möchte weder den musikalischen noch den gesellschaftlichen Aspekt der Blasmusik aufgeben. Gerade letzterer macht das Blasmusikwesen ja aus. Für mich war die Stimmung, die etwa bei Marschmusikbewertungen schon direkt nach Ende des Bewerbs geherrscht hat, immer eine Belohnung für die Mühe und Plage. Das hat übrigens auch NÖN-Reporter Rupert Kornell am eigenen Leib verspürt. Als wir nach der Wertung in Langau gemeinsam zum Zelt gegangen sind und dort hat die Jugend schon auf den Tischen Marsch und Polka getanzt, hat er gemeint: „Wow, so feiert also die Blasmusik.“