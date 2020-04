„Normalerweise eröffnen wir die Badesaison am 15. Mai, aber heuer ist wohl alles anders“, meint Vizebürgermeister Gerhard Lentschig, in Horn für das Freibad zuständig. „Aber die Vorbereitungen verlaufen so wie jedes Jahr, unabhängig davon, wann wir aufmachen können.“

Grundsätzlich wünsche er sich, dass man „so schnell wie nur möglich“ aufsperren kann, aber natürlich nach Maßgabe der Regelungen, wie sie die Bundesregierung für diesen Fall vorsieht.

Wenn dann das Freibad offen sein sollte, wird es einiger Überlegung bedürfen, wie man den Betrieb regelt. Obwohl das Horner Freibad über genügend Liege- und Wasserflächen verfügt, wird man seitens der Bademeister sicher auf das Abstandhalten besonderes Augenmerk legen müssen. Auch mit den Buffetbetreibern müsse man sich zum gegebenen Zeitpunkt unterhalten, wie dort die Abholung geregelt werden kann. „Es muss natürlich auch hier die vorgeschriebene Distanz eingehalten werden.“

„Derzeit ist alles Glaskugel-Leserei“

„Derzeit ist alles Glaskugel-Leserei“, sagt der für das Erlebnisbad Gars zuständige Ressortleiter Josef Wiesinger (SPÖ). „Ich kann gar nichts dazu sagen, weil es nicht absehbar ist, wann das Bad geöffnet wird. Der geplante Termin 15. Mai wird sicher nicht halten.“ Denn der Erlass der Bundesregierung verbiete ja bis Ende Juni jede Menschenansammlung, für den Sommer hat Ministerin Elisabeth Köstinger in einer Pressekonferenz angedeutet, dass dann eine Öffnung der Bäder stattfinden könne.

„Daher gibt es im Garser Erlebnisbad derzeit noch keine Vorbereitungen“, weiß Wiesinger. Auch stünden noch kleinere, aber wichtige Arbeiten für Servicetechniker an, die aber nicht durchgeführt werden können. Er hoffe aber auf eine weitere, präzisere Information bei einer der nächsten Pressekonferenzen der Regierung.

In Eggenburg laufen die Vorbereitungen auf die Saison, die am 16. Mai hätte starten sollen, hingegen bereits. Der Grünschnitt wurde laut Stadtrat Stefan Jungwirth bereits erledigt, auch kleinere Sanierungsarbeiten wie das Streichen von Geländern wurden durchgeführt – auch auf die Gefahr hin, dass diese investierte Arbeit umsonst gewesen sein könnte.

Aber, so Jungwirth: „Wir wollen bereit sein, wenn das ,Go‘ der Behörden kommt.“ Es habe in der Geschichte noch keine Saison gegeben, in der das Bad nicht aufgesperrt wurde. So hofft Jungwirth, dass es zumindest ab Juli eine vielleicht auch eingeschränkte Badesaison geben wird.