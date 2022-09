Bundespräsidentenwahl: Hoffen auf viele Wähler

Am 9. Oktober wählt Österreich den Bundespräsidenten. Die meisten von der Horner NÖN befragten Personen gehen davon aus, dass Alexander Van der Bellen dieses Amt weiter ausführen wird. Im Bezirk gibt es diesmal um zwei Wahlsprengel weniger.

Geringfügige Änderungen

Laut der Bezirkshauptmannschaft Horn gab es bei der Nationalratswahl 2019 insgesamt 133 Wahlsprengel. Für die bevorstehende Bundespräsidentenwahl wurden in zwei Gemeinden Wahlsprengel zusammengelegt. Aktuell sind es jetzt 131 Wahlsprengel im gesamten Bezirk. Die Wahlzeiten werden in einer Gemeinde angepasst, jedoch nicht gekürzt.

Vertrauen in Van der Bellen

ÖVP-Bezirksobmann Ludwig Schleritzko. Foto: Foto Archiv

Dass die ÖVP keinen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl gestellt hat, können sowohl der ÖVP-Bezirksobmann Ludwig Schleritzko als auch der ÖVP-Abgeordneter Franz Linsbauer nachvollziehen. „Alexander Van der Bellen hat das Amt des Bundespräsidenten umsichtig geführt, vonseiten der ÖVP NÖ wird es aber keine Wahlempfehlung geben – die Bürgerinnen und Bürger sind mündig und werden selbstständig eine Wahlentscheidung treffen“, meint etwa Schleritzko. Er appelliert an die Bürger, zu dieser Wahl zu gehen, denn: „Demokratie ist ein hohes Gut, dahingehend ist eine hohe Wahlbeteiligung natürlich immer wünschenswert.“ Linsbauer, Bürgermeister von Langau, sieht ebenfalls keinen Bedarf an einem eigenen ÖVP-Kandidaten: „Es gibt ja einen Bundespräsidenten.“

SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger. Foto: NOEN

Der SPÖ-Bezirksvorsitzende Josef Wiesinger stellt Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ein gutes Zeugnis aus: „Er hat seine Leistungen erbracht, daher braucht es keinen SPÖ-Gegenkandidaten.“ Trotz der immer wieder thematisierten „Wahlverdrossenheit der Bürger“ gehe er von einer guten Wahlbeteiligung am 9. Oktober aus: „Die vielen Kandidaten können schon ein Anreiz zum Wahlgang sein.“ Wiesinger wird am Wahltag in Gars als Vertrauensperson tätig sein. „Generell muss das überaltete System mit den Wahlsprengeln überdacht werden. In manchen Ortschaften gibt es schon so wenige Wahlbeteiligte, dass man das Wahlgeheimnis nicht mehr gewährleisten kann. Auch deshalb müssen Wahlsprengel zusammengelegt werden“, zeigt der SPÖ-Bezirksvorsitzende auf.

FPÖ ortet Stichwahl

FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler. Foto: NOEN

Aus Sicht des FPÖ-Bezirksobmannes Klemens Kofler dürfte die Amtszeit von Alexander Van bald enden. „Ich gehe davon aus, dass es zu einer Stichwahl zwischen ihm und unserem Kandidaten Walter Rosenkranz kommt, die dann Walter Rosenkranz gewinnen wird“, sagt der gebürtige Innsbrucker, der 1991 ins Waldviertel gekommen ist. Seine Stimme hat der FPÖ-Kandidat auf jeden Fall, denn: „Walter Rosenkranz ist Jurist und als Gegenpol zu den aktuellen Problemen sehr gut geeignet.“

Geringe Wahlbeteiligung?

Eine geringe Wahlbeteiligung nimmt hingegen Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Werner Groiß an. „Es wird sich eine gewisse Politikverdrossenheit in der Bevölkerung durchschlagen“, meint Groiß. Wen er wählen wird, lässt er offen.

Der Horner Grünen-Sprecher Walter Kogler-Strommer. Foto: NOEN

Dass nur wenige Bürger den Weg zur Wahlurne machen werden, davon geht auch Grünen-Sprecher Walter Kogler-Strommer aus. „Da ÖVP und SPÖ keinen eigenen Kandidaten stellen, wird es vielleicht nicht so motivierend sein, wählen zu gehen.“ Er werde auf jeden Fall Alexander Van der Bellen unterstützen: „Er hat bewiesen, dass er in brenzlichen Zeiten ruhig, sachlich und fachlich agiert und sich nicht von den Einflüsterern von außen beeinflussen lässt.“

Einem der weiteren Kandidaten, die am 9. Oktober ins Rennen gehen, stellt Kogler-Strommer kein gutes Zeugnis aus: „Da sind Uninformierte darunter, die untragbar sind.“ Denn wer in Österreich die Demokratie nicht achte und eine ähnliche „Orban-Diktatur“ schaffen wolle, sei unwählbar: „Ein Kreuzerl für diese Kandidaten ist nicht Sinn der Sache, ein richtiger Bundespräsidenten-Kandidat muss einfach die Demokratie verstehen.“

