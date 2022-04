Comeback der Feuerwehrfeste: Zwischen Hoffen und Bangen

Werbung

Zwischen Euphorie und Vorsicht bewegen sich die Feuerwehrkommandanten des Bezirkes, wenn es darum geht, das aktuelle Festjahr zu beschreiben. Die Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren nicht nur die Durchführung beinahe aller Feste verhindert, sie hat auch eine große Unsicherheit in der Bevölkerung hinterlassen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer berichtet von einer Vielzahl an Festakten, die auf ihre Umsetzung warten. „Wir mussten zahlreiche Autosegnungen, Feuerwehrhaussegnungen, 100-Jahr-Feiern und Ähnliches verschieben. Jetzt freuen wir uns natürlich schon auf die kommenden Zusammenkünfte.“ Großes Lob spricht er den Jugendbetreuern aus. Es sei nicht immer leicht, die Jugend zu motivieren. „Unsere Betreuer haben auch in den vergangenen zwei Jahren immer den Kontakt zu den Jugendlichen gehalten und sie motiviert, bei der Feuerwehr zu bleiben“, sagt Angerer. Und das habe sich gelohnt: „So gut wie es möglich ist, wird jetzt der Übungsbetrieb wieder aufgenommen.“

Ein Fest in abgespeckter Form veranstaltet die Feuerwehr Rothweinsdorf, wie Kommandant Karl Schwarzberger erklärt: „Wir organisieren ein Mittagessen am Pfingstsonntag, das muss für den Anfang reichen. Unseren traditionellen Saugschlauch-Bewerb veranstalten wir in diesem Jahr noch nicht.“ Erstens sei das Risiko wegen des mangelnden Abstandes zu hoch, zweitens bedarf es dafür auch einer längeren Vorbereitung. Am Mangel an Nachwuchs trägt die Pandemie jedoch keine Schuld. „Wo es keine Jungfamilien gibt, dort gibt es auch keine Kinder und dementsprechend fehlt dann auch die Feuerwehrjugend.“ Die Einsatzfähigkeit der 39 Mitglieder starken Wehr sei jedoch gegeben, was auch bereits bei einer Übung in diesem Jahr bewiesen wurde.

„Wir werden in diesem Jahr auf keinen Fall ein Fest veranstalten. Das Risiko ist einfach zu groß“, bedauert Sascha Drlo, Kommandant der Feuerwehr Horn, dass die Planung schon im Vorjahr hätte beginnen müssen, auch wenn die Einnahmen durchaus fehlen: „Der Erlös wurde immer für die Erneuerung der Ausrüstung verwendet. Wir hoffen auf eine Spendenaktion im Mai.“

Garser Wehr feiert ihr 150-Jahr-Jubiläum

Feuerwehrübungen finden seit Anfang April wieder statt. Als besonderer Höhepunkt für die Feuerwehrjugend Horn wird in den Sommerferien ein Action-Day angeboten, bei dem den Jugendlichen 36 Stunden lang feuerwehrrelevante Themen nähergebracht werden, bei dem aber auch Spaß und Unterhaltung nicht fehlen dürfen.

Auf das erste August-Wochenende bereiten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eggenburg vor. An diesem soll die Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses stattfinden. „Die Arbeiten gingen natürlich mit einigen Verzögerungen voran. Wir waren meist nur in Kleingruppen vor Ort“, erklärt Kommandant Christof Stifter, der auch Kommandant-Stellvertreter des Abschnittsfeuerwehrkommandos Eggenburg ist. Als nächstes Ziel steht für die Feuerwehrmitglieder aus Eggenburg die Teilnahme am Abschnittsfeuerwehr-Leistungsbewerb in Gars im Juni auf dem Programm. „Während der vergangenen beiden Jahre war auch das Üben etwas zäh und auf ein Minimum beschränkt. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass jetzt wieder alles besser wird,“ hofft Stifter und gibt sich auch zuversichtlich, was den Bereich der Jugendarbeit betrifft. Im Zuge dieser Veranstaltung wird auch die Freiwillige Feuerwehr Gars ihr 150-Jahr-Jubiläum begehen.

Großes Glück hatte die Feuerwehr Brunn im Vorjahr, wie Kommandant Robert Dintl erklärt: „Wir sind mit der Planung unseres Festes genau in den Zeitraum gefallen, in dem eine Durchführung möglich war. Natürlich gab es Eingangskontrollen und die Vorschriften mussten erfüllt werden, aber wir können daher im heurigen Jahr auf die Planung verzichten.“

Übungen wurden bei der Feuerwehr Brunn abgehalten und auch bei der Feuerwehrjugend scheint es keine Probleme zu geben: „Natürlich könnten es immer mehr sein. Aber wir sind zufrieden und diejenigen, die sich für die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr entschieden haben, sind auch aktiv und bei den unterschiedlichsten Aktivitäten immer gerne dabei. Die Feuerwehr ist auch wichtig, um die Gemeinschaft aufrechtzuhalten“, so Dintl.

Wenn es geht, geht hin!

