Corona-Pandemie: Belastung enorm hoch

Weiter hoch bleiben die täglichen Infektionszahlen im Bezirk Horn: In den vergangenen sieben Tagen wurden laut offiziellem Dashboard 165 neue Fälle gezählt, aktuell sind laut Bezirkshauptmannschaft Horn 1.439 Personen im Bezirk positiv getestet. Die 7-Tages-Inzidenz lag in den vergangenen Tagen laufend über 5.000, bei Redaktionsschluss am Montagabend lag der Wert bei 4.452,3.

Stark zu kämpfen haben mit den hohen Zahlen auch die Mitarbeiter der Horner Bezirkshauptmannschaft. Auch wenn es hin und wieder doch „leichtere“ Tage gibt, die Mitarbeiter seien permanent auf hohem Level unter Druck, sagt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall. Trotz großem Bemühen gelinge es nicht jeden Tag, das gesamte Contact Tracing tagesaktuell abzuwickeln. Wie intensiv die Arbeitsbelastung derzeit ist, zeigt ein Blick auf die Absonderungen: Davon gibt es im Bezirk derzeit nämlich mehr als 2.300. Generell müsse man sagen, dass diese Aufgabe nur wegen des großen Einsatzes der Mitarbeiter gelinge. Arbeitstage mit mehr als zwölf, 13 oder 14 Stunden seien seit Wochen und Monaten derzeit keine Einzelfälle. „Und was man nicht außer Acht lassen sollte: Wir machen das, weil wir die Bevölkerung bei der Bewältigung der Pandemie unterstützen wollen. Es geht um die gesundheitliche Sicherheit der Menschen“, sagt Krall.

Für manche Menschen aus dem Bezirk Horn nach wie vor ein Problem: Dass es hier keine behördliche Teststraße gibt und sie den weiten Weg nach Zwettl oder nach Edelhof bei Zwettl auf sich nehmen müssen. Wie steht es nun angesichts der hohen Infektionszahlen ums Testen im Waldviertel? Das zusätzliche Angebot in Edelhof habe Entspannung gebracht, beobachtet Manfred Ehrgott, Bezirksstellengeschäftsführer des Zwettler Roten Kreuzes: „Dadurch geht es sich insgesamt besser aus, mit beiden Teststationen gemeinsam funktioniert es gut.“

An Spitzentagen: bis zu 900 Testungen im Drive-In

In der Drive-In-Station beim Krankenhaus verzeichne man trotzdem an manchen Tagen bis zu 900 Testungen, in der Walk-In-Station seien es mitunter merklich weniger. „Wenn es sich noch etwas besser aufteilen würde, wäre es wohl noch besser“, sagt Ehrgott. Vor allem in der Früh sei der Andrang beim Drive-In groß.

Zu solchen Stoßzeiten können die zwei Testlinien auf drei erweitert werden. Um Wartezeiten zu verringern, rät er potenziellen „Freitestern“ dazu, vorab einen Schnelltest zu machen: „Wenn der positiv ist, ist es fast sinnlos zum Freitesten zu fahren.“ Zu welcher der beiden behördlichen Teststationen man fährt, ist übrigens die eigene Entscheidung.

Dass es trotz der vermehrten Testungen klappt, liege auch daran, dass die Online-Anmeldung jetzt besser funktioniere. Kaum noch komme es vor, dass Personen ohne Anmeldung zur Teststraße kommen – der administrative Aufwand sei nicht mehr so groß.

Alle gefragt

