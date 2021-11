Coronapandemie: Mehr Fälle, mehr Stiche

Sie steigt und steigt: Auch im Bezirk Horn geht die 7-Tages-Inzidenz rapide nach oben. Am Montagabend lag sie bei Redaktionsschluss bei weit über 500 – und kletterte damit im Vergleich zur Vorwoche um etwa 200 hinauf. 160 Fälle kamen in den vergangenen sieben Tagen dazu, laut Bezirkshauptmannschaft Horn sind aktuell 188 Personen im Bezirk positiv. Damit stieg die Zahl der laborbestätigten positiven Fälle seit Pandemiebeginn auf 2.145 an. 27 Personen aus dem Bezirk Horn sind an Corona verstorben.

An den Landeskliniken im Waldviertel waren zu Wochenbeginn laut Landesgesundheitsagentur 19 Covid-Patienten (drei Intensiv-, 16 Normalstation) in Waidhofen, 14 (drei Intensiv-, elf Normalstation) in Gmünd und fünf mit Covid infizierte Patienten (zwei Intensiv-, drei Normalstation) in Horn in Behandlung. Abhängig von der weiteren Entwicklung könne man in Zwettl noch Beatmungsplätze schaffen, sagt Thomas Schmallegger: „Positive Fälle wirken sich erst mit Zeitverzögerung auf die Spitäler aus.“ OP-Termine seien derzeit noch aufrecht, aber: „Wenn der Bedarf für Covid-Fälle weiter ansteigt, könnte sich das ändern“, erklärt er.

Gleichzeitig mit diesen ernüchternden Zahlen und wohl auch angesichts der zunehmenden Einschränkungen für Ungeimpfte steigt die Impfbereitschaft im Bezirk wieder. So bildeten sich auch in der Horner Arena am vergangenen Samstag lange Warteschlangen vor dem Impfbus. Gleich 447 Personen holten sich hier ihr „Corona-Jaukerl“ ab. Generell liegt der Bezirk Horn bei der Impfbereitschaft im Spitzenfeld. Schon 22.059 Personen haben sich laut amtlichem Dashboard bis Montag zwei Impfdosen spritzen lassen. Damit gelten 71,5 Prozent der Horner Bevölkerung als „vollimmunisiert“. Weitere 653 haben zumindest eine Dosis erhalten. Immerhin 6,44 Prozent der Bevölkerung (1.986 Personen) hat auch schon eine dritte Dosis erhalten.

Grünstäudl: Kein Risiko in den Schulen

Kein Risiko eingehen will man auch in den Schulen. „Wenn der Verdacht einer Infektion auftritt, sollten Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken“, betont Blldungsregion-Leiter Alfred Grünstäudl. Dass die Situation ausgenutzt werden könnte, glaubt er nicht: „Die Schüler sind eher froh, wenn sie in die Schule gehen können.“ Tritt der Verdacht einer nfektion bei einem Schüler ein, seien die Schulleiter erste Ansprechpersonen. Quarantäne für ganze Klassen kann die Schulleitung nicht veranlassen, dazu brauche es die Gesundheitsbehörde. „Die Schulen können lediglich in Absprache mit der Bildungsdirektion eine temporäre FFP2-Maskenpflicht oder ortsunabhängigen Unterricht veranlassen. Das hatten wir in der Bildungsregion allerdings noch nicht“, erklärt er.

Ziel sei es, die Schulen geöffnet zu lassen. Ist Distance Learning also kein Thema? „Wenn man sich die Zahlen ansieht, denkt man natürlich nach. Aber es wird alles getan, damit Schule auch wirklich in der Schule stattfinden kann.“