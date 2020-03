Sie sind – wenn es um Krankheiten und Verletzungen geht – immer an der vordersten Front: Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch sie in ihrer täglichen Arbeit intensiv mit dem Coronavirus in Kontakt kommen.

„Unsere Mitarbeiter sind bestens für diesen Fall geschult“, berichtet Bezirksstellen-Geschäftsführer Martin Amon. In den Fahrzeugen gebe es Schutzanzüge sowie Check-Listen, was zu tun ist, wenn die Mitarbeiter zu Patienten gerufen werden, bei denen der Verdacht auf das Coronavirus besteht. Außerdem werden die Autos in einem separaten Bereich der Rot-Kreuz-Garage nach ihren Einsätzen desinfiziert. Für die Mitarbeiter wird, wenn sie von ihren Einsätzen zurückkommen, frische Kleidung bereitgelegt. Auch ein Desinfektionsspender wurde aufgestellt, um auf Nummer sicher zu gehen.

Wichtig, Coronaverdacht gleich zu äußern

Wenn man sich beim Roten Kreuz meldet, weil man glaubt, sich mit dem Virus infiziert zu haben, sei es wichtig, dies gleich mitzuteilen. „Dann können sich unsere Mitarbeiter vorbereiten und die Schutzanzüge anziehen“, sagte Amon, der bei seinen Mitarbeitern keine Verunsicherung oder gar Angst verspürt. „Sie haben sich alles genau angeschaut, damit bei den Einsätzen dann alles aus dem Effeff funktioniert“, meinte Amon.